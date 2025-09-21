Ebből a 7 jelből megtudhatod, ha valaki titokban szerelmes beléd

\r\n\r\nNos, az aligha jó irány, ha akár nap mint nap akörül a bizonyos személy körül forognak a gondolataid, azt nem mered elmondani neki, te hogyan érzel, és ő sem teszi meg ugyanezeket a dolgokat, közben viszont azt sem hiszed, hogy közömbös lennél számára.\r\n\r\n \r\n\r\nJó hír, hogy van néhány árulkodó jel, amely gyakran a szerelemre, vagy legalábbis az erős vonzódásra, érdeklődésre utalhat, és könnyen lehet, hogy a ti helyzeteteket is egyszerűbbé teheti.\r\n\r\n","sitka_acf_post_teaser_single":1,"sitka_acf_post_teaser_pos":"title","sitka_acf_post_feat_custom_image":"","sitka_acf_post_feat_custom_title":"","age_gate_content":0,"block_inhouse_ads":"no","block_article_content_ads":"no","lead_av":"","cikk_av":"","garantalt_pv_mennyiseg":"","kiemeles_vege":"","hirdeteshatter":0}},"postID":482781}; dataLayer.push( dataLayer_content ); \r\n\r\nA legegyszerűbb persze az lenne, ha csak rákérdeznénk, de ez sajnos legtöbbször nem igazán köríthető romantikusan, és rengetegen kockázatosnak is érzik, félnek az elutasítástól. De akkor mégis mit érdemes tenni?\r\n\r\n \r\n\r\nNos, az aligha jó irány, ha akár nap mint nap akörül a bizonyos személy körül forognak a gondolataid, azt nem mered elmondani neki, te hogyan érzel, és ő sem teszi meg ugyanezeket a dolgokat, közben viszont azt sem hiszed, hogy közömbös lennél számára.\r\n\r\n \r\n\r\nJó hír, hogy van néhány árulkodó jel, amely gyakran a szerelemre, vagy legalábbis az erős vonzódásra, érdeklődésre utalhat, és könnyen lehet, hogy a ti helyzeteteket is egyszerűbbé teheti.\r\n\r\n","sitka_acf_post_teaser_single":1,"sitka_acf_post_teaser_pos":"title","sitka_acf_post_feat_custom_image":"","sitka_acf_post_feat_custom_title":"","age_gate_content":0,"block_inhouse_ads":"no","block_article_content_ads":"no","lead_av":"","cikk_av":"","garantalt_pv_mennyiseg":"","kiemeles_vege":"","hirdeteshatter":0}},"postID":482781}; dataLayer.push( dataLayer_content ); \r\n\r\nVeled is előfordult már, hogy úgy érezted, ha egyet kívánhatnál, az lenne, hogy megtudd, szeret-e téged az, akiért te is odavagy? Ha igen, akkor pontosan jól tudod, mennyire nem egyszerű olykor mások érzéseiről megbizonyosodni.\r\n\r\n \r\n\r\nA legegyszerűbb persze az lenne, ha csak rákérdeznénk, de ez sajnos legtöbbször nem igazán köríthető romantikusan, és rengetegen kockázatosnak is érzik, félnek az elutasítástól. De akkor mégis mit érdemes tenni?\r\n\r\n \r\n\r\nNos, az aligha jó irány, ha akár nap mint nap akörül a bizonyos személy körül forognak a gondolataid, azt nem mered elmondani neki, te hogyan érzel, és ő sem teszi meg ugyanezeket a dolgokat, közben viszont azt sem hiszed, hogy közömbös lennél számára.\r\n\r\n \r\n\r\nJó hír, hogy van néhány árulkodó jel, amely gyakran a szerelemre, vagy legalábbis az erős vonzódásra, érdeklődésre utalhat, és könnyen lehet, hogy a ti helyzeteteket is egyszerűbbé teheti.\r\n\r\n","sitka_acf_post_teaser_single":1,"sitka_acf_post_teaser_pos":"title","sitka_acf_post_feat_custom_image":"","sitka_acf_post_feat_custom_title":"","age_gate_content":0,"block_inhouse_ads":"no","block_article_content_ads":"no","lead_av":"","cikk_av":"","garantalt_pv_mennyiseg":"","kiemeles_vege":"","hirdeteshatter":0}},"postID":482781}; dataLayer.push( dataLayer_content );
Ebből a 7 jelből megtudhatod, ha valaki titokban szerelmes beléd
iStock

Ebből a 7 jelből megtudhatod, ha valaki titokban szerelmes beléd

Nyul Debóra
2025.09.21.

Veled is előfordult már, hogy úgy érezted, ha egyet kívánhatnál, az lenne, hogy megtudd, szeret-e téged az, akiért te is odavagy? Ha igen, akkor pontosan jól tudod, mennyire nem egyszerű olykor mások érzéseiről megbizonyosodni.

A legegyszerűbb persze az lenne, ha csak rákérdeznénk, de ez sajnos legtöbbször nem igazán köríthető romantikusan, és rengetegen kockázatosnak is érzik, félnek az elutasítástól. De akkor mégis mit érdemes tenni?

Nos, az aligha jó irány, ha akár nap mint nap akörül a bizonyos személy körül forognak a gondolataid, azt nem mered elmondani neki, te hogyan érzel, és ő sem teszi meg ugyanezeket a dolgokat, közben viszont azt sem hiszed, hogy közömbös lennél számára.

Jó hír, hogy van néhány árulkodó jel, amely gyakran a szerelemre, vagy legalábbis az erős vonzódásra, érdeklődésre utalhat, és könnyen lehet, hogy a ti helyzeteteket is egyszerűbbé teheti.

1/7 Mindig odafigyel rád

Mindig odafigyel rád
Ha az a bizonyos személy folyamatosan törődik veled, érdeklődik, hogy vagy, szívesen hív meg különféle programokra, összejövetelekre, és amikor csak szeretnéd, meghallgat, az határozottan jó jel.

Tovább fokozza a helyzetet, ha észreveszed, hogy apró, részleteket is tud, megjegyez rólad, legyen szó mondjuk a kedvenc ételeidről, éttermeidről, sorozatodról és egyéb érdeklődési köreidről. De az is könnyen megeshet, hogy olyan dolgokra is emlékszik, amiket csak véletlenül mondtál előtte.

2/7 Keresi veled a szemkontaktust

Keresi veled a szemkontaktust
Ha valaki titkolja előled, hogy szerelmes beléd, könnyen meglehet, hogy igyekszik rendszeres szemkontaktust tartani veled, ez ugyanis egy nagyszerű módja annak, hogy elmélyítsük valakivel a kapcsolatunkat. Tapasztaltad már például azt, hogy közvetlenül a szemedbe néz, amikor hosszan beszélsz? Ha igen, akkor lehet, hogy valóban érdeklődik irántad, csak rejtegeti az érzéseid.

3/7 Szívesen szakít rád időt

Szívesen szakít rád időt
Ahhoz, hogy minél közelebb kerülj az igazsághoz, érdemes megfigyelned azt is, az a bizonyos személy hogyan szán időt rád. Mindig elmegy arra az összejövetelre, rendezvényre, amire hívod? Szívesen elvisz valahova kocsival, ha megkéred? Vagy bármikor önzetlenül segít, ha valamivel nem boldogulsz egyedül, legyen szó cipekedésről vagy akár valamilyen személyesebb problémáról.

