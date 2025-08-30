Ezeket a jeleket kapod, ha az Univerzum új fejezetre készít

Intenzív álmok és megérzések
Az álmok világán keresztül sok üzenetet kaphatunk az érzelmi és spirituális tudatalattinktól. Amikor intenzívebb álmokat tapasztalsz, különösen azokat, amelyek folyamatosan ismétlődnek vagy mély hatással vannak rád ébredés után is, az Univerzum megpróbál figyelmeztetni valamire.
Nagyon fontos, hogy figyelmet fordíts ezekre az álmokra, és próbáld megérteni az üzenetet, amit hordoznak. Ugyanez érvényes a megérzésekre is. Ha valamiért úgy érzed, mintha a hatodik érzéked fokozottan működne, az is utalhat arra, hogy valami nagy horderejű változás közeleg.
