Fájdalmas felismerés: innen tudhatod, hogy mérgezővé vált a kapcsolatod anyukáddal 

A rossz vagy mérgező anya-lánya viszony különösen fájdalmas lehet, hiszen egy olyan emberrel való kapcsolódásod kerülhet válságba, akihez természeténél fogva elszakíthatatlanul mély kötődés fűz.
Az anyai kapcsolat kihívásai
Az anyaság mindig is kemény munka volt, ezt akkor értettem meg igazán, amikor én is anya lettem. Az évek múlásával a kihívások is változnak, néha könnyebb, néha nehezebb ez a szép, de kétségkívül megterhelő feladat.
Azok a készségek, amelyek egy kisgyermek nevelésében hatékonyak voltak, nem feltétlenül működnek jól, amikor a gyermek kamaszkorba lép vagy felnőtté válik, főleg akkor, ha a szülőknek eleve nem volt megfelelő mintájuk vagy maguk is traumákkal küszködnek. Az, hogy egy anya képes legyen alkalmazkodni gyermeke változó igényeihez, elengedhetetlenül fontos a kapcsolat harmóniájának fenntartásához.
