Fájdalmas felismerés: innen tudhatod, hogy mérgezővé vált a kapcsolatod anyukáddal 

Szabó Erzsébet
2025.09.30.

Az anyaság és a gyermekkori viszonyok sokszor harmonikusak és szeretetteljesek, de sajnos előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a kapcsolatot nem mondhatjuk gyümölcsözőnek.

A rossz vagy mérgező anya-lánya viszony különösen fájdalmas lehet, hiszen egy olyan emberrel való kapcsolódásod kerülhet válságba, akihez természeténél fogva elszakíthatatlanul mély kötődés fűz.

Az anyai kapcsolat kihívásai

Az anyaság mindig is kemény munka volt, ezt akkor értettem meg igazán, amikor én is anya lettem. Az évek múlásával a kihívások is változnak, néha könnyebb, néha nehezebb ez a szép, de kétségkívül megterhelő feladat.

Azok a készségek, amelyek egy kisgyermek nevelésében hatékonyak voltak, nem feltétlenül működnek jól, amikor a gyermek kamaszkorba lép vagy felnőtté válik, főleg akkor, ha a szülőknek eleve nem volt megfelelő mintájuk vagy maguk is traumákkal küszködnek. Az, hogy egy anya képes legyen alkalmazkodni gyermeke változó igényeihez, elengedhetetlenül fontos a kapcsolat harmóniájának fenntartásához.

Ugyanakkor a személyiség is szerepet játszik abban, hogy milyen könnyen alakul ki egy harmonikus viszony: ha az alapvető vonások nagyon eltérőek, akkor ott a feszültség is óhatatlanul több lesz.

