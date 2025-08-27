A jelek, hogy készen áll a lelked egy új szerelemre

Ebben az időszakban gyakran végzel önreflexiót, és rádöbbensz, hogy korábbi kapcsolataidban mik azok a minták, amelyek nem szolgáltak téged. Ez nem csupán arról szól, hogy felismered a múlt hibáit, hanem sokkal inkább arról, hogy tudatosan keresed a változást.
A nyitottság a kapcsolódásra
Az egyik legkifejezőbb jel arra, hogy készen áll a lelked egy új kapcsolatra, az a fokozott nyitottság a világ felé. Amikor már nem érzed szükségét annak, hogy védekezz a múltbéli csalódások ellen, az azt jelenti, hogy a szíved ismét kinyílt. Ez a nyitottság magában hordozza azt a képességet, hogy képes vagy bízni valaki másban, és újra képes vagy megosztani a belső világod valakivel.
Ez nem azt jelenti, hogy mindenkit be kell engedned az életedbe, de az tény, hogy az új kapcsolatok iránti vágy sokkal inkább az őszinte érdeklődésből fakad, semmint a magány elkerüléséből.
