A jelek, hogy készen áll a lelked egy új szerelemre

Az életünk különböző szakaszaiban gyakran elérkezünk ahhoz a ponthoz, amikor megkérdőjelezzük eddigi választásainkat, érzéseinket, és talán még önmagunkat is. Ezek a gondolatok sok esetben egy új kezdet jelei lehetnek. Amikor a lelked már kész egy új kapcsolatra, az egyik első jel, hogy elkezded átrendezni a saját prioritásaidat.

Ebben az időszakban gyakran végzel önreflexiót, és rádöbbensz, hogy korábbi kapcsolataidban mik azok a minták, amelyek nem szolgáltak téged. Ez nem csupán arról szól, hogy felismered a múlt hibáit, hanem sokkal inkább arról, hogy tudatosan keresed a változást.

A nyitottság a kapcsolódásra

Az egyik legkifejezőbb jel arra, hogy készen áll a lelked egy új kapcsolatra, az a fokozott nyitottság a világ felé. Amikor már nem érzed szükségét annak, hogy védekezz a múltbéli csalódások ellen, az azt jelenti, hogy a szíved ismét kinyílt. Ez a nyitottság magában hordozza azt a képességet, hogy képes vagy bízni valaki másban, és újra képes vagy megosztani a belső világod valakivel.

Ez nem azt jelenti, hogy mindenkit be kell engedned az életedbe, de az tény, hogy az új kapcsolatok iránti vágy sokkal inkább az őszinte érdeklődésből fakad, semmint a magány elkerüléséből.

