„Én csak a hülyéket vonzom!” – Ismétlődések az életedben és ahogyan kiléphetsz belőlük!

Berényi Nóri
Írta 2025.08.20.

A múlt sokszor benne van a jelenünkben. Azt gondoljuk, van, amit már rég eltemettünk magunkban, pedig képes újra és újra testet ölteni. Más formában, de megjelenhet és ismétlőhet mindaddig, amíg meg nem fejted a rejtély okát.

Légy éber az életedben!

Ébernek, vagy hangzatosabban, tudatosnak lenni annyit tesz, mint felismerni az ok-okozati összefüggéseket az életedben. Tekinthetünk az életre egyfajta iskolaként. Folyamatosan tanulunk, fejlődünk, majd a megszerzett tudás által léphetünk a következő szintre, iskola esetében a következő osztályba. Azonban, ha nem jártunk sikerrel a tudás elsajátítását illetően, osztályt kell ismételnünk. A való életben nehezítő körülmény, hogy az élet iskolája tele van rejtéllyel. Ezért kell nagyon ébernek lenned, ugyanis soha nem lehetsz biztos abban, hogy mi az aktuális lecke, amit éppen meg kellene tanulnod. Például egy zebrán átengedett, vagy át nem engedett gyalogos is lecke lehet számodra, aki türelemre taníthat.

Van egy biztos pont, ahol viszont életed végéig, folyamatosan tanulnod kell. Ez pedig a család. Tegyük fel, hogy nem véletlenül érkeztünk éppen abba a családba, ahova megszülettünk és abban, viszont egészen biztos lehetsz, hogy életed végéig, a legnagyobb tanítóid lesznek a családtagjaid. Furcsa, mert pont onnan kaphatod a legtöbb szeretetet és törődést, ahol megvívod a legnagyobb csatáidat. Ám a cél soha nem a győzelem, hanem a tanulás.

A családodat nem választhatod meg, viszont a saját reakcióidra hatással lehetsz, azokat megválogathatod.

Hányszor cselekedsz reflexből egy családi konfliktus során és milyen gyakran hallod meg valóban a másikat? Családon belül is rengeteg ítélet kialakulhat egymással szemben, hiszen a régóta tartó kapcsolatnak köszönhetően azt gondolhatjuk, hogy már teljesen ismerjük a másikat, miközben lehet, hogy csak a saját nézőpontunkkal vagyunk tisztában.

Például egy anya-gyerek konfliktus esetében hajlamos a gyerek az anyát egy idegesítő házisárkányként látni, miközben lehet, hogy abban az anyában csak a törődés bújik meg egy nagyon rossz kommunikáció mögött. Nyilván az anyának ugyanúgy dolga lenne a gyerek kiakadása mögé nézni. Akármelyik fél is legyél, ne a másik oldalt nézd, csakis a sajátodat, mert arra van ráhatásod.

Harbucks/istockphoto.com

Mikor rendeződhet egy rossz szülő-gyerek kapcsolat?

Egyrészt olyan nincs, hogy túl késő, ezért akár felnőttkorban is változtathatsz családodhoz fűződő viszonyodon, ha elkezdesz változtatni a régi berögzült reakcióidon. Tekints erre úgy, mint egy átok, amit csak te törhetsz meg! Próbáld ki, hogy egyszer másképp reagálsz egy családi vitában. Higgadt maradsz (tudom, ez nem mindig kivitelezhető) és jelen vagy, ami annyit tesz, hogy meghallgatod a többieket és nem csak a berögzült mondataiddal haknizol. Így például megszakíthatsz egy ismétlődést.

Én csak a hülyéket vonzom…

Ismerős mondat? Furcsán hangzik, ha azt mondom, ezen csak te változtathatsz? Akár hiszed, akár nem, nem a véletlen műve, hogy csak a hülyéket vonzod. Nem néztek ki maguknak, hogy innentől kezdve csak téged akarnak zaklatni. Azért vehettél észre ismétlődést (ami már egy jele annak, hogy éber vagy), mert még dolgod van ezekkel a hülyékkel és amíg nem változtatsz, a felhozatal sem változik. Tegyük fel, hogy eddig csak hűtlen, komolytalan pasikkal hozott össze az élet. Nem érted, hogy miért, mert te annyira beletetted magad az összes kapcsolatodba.

Állítólag minden kapcsolatunkban annyira tisztel bennünket a másik, mint mi saját magunkat.

Boris Jovanovic/istockphoto.com

