„Kellett ezeknek külföldre utazni, hogy balesetet szenvedjenek… úgy kell nekik!" Az irigység nyomában
iStock

„Kellett ezeknek külföldre utazni, hogy balesetet szenvedjenek… úgy kell nekik!” Az irigység nyomában

Linda Győrfy
Írta 2025.10.30.

Az irigységnek egészen különös válfajaival is volt szerencsétlenségem összetalálkozni. Ezek többnyire olyan irigységtípusok voltak, melyek merőben eltértek a „neki van, nekem ugyan miért nincs?” sopánkodások minden esetben meddő mibenlététől.

Emlékszem: második gyermekünkkel voltam várandós, amikor egy kisebb autóbalesetet szenvedtünk, és minekután a hír a rokonok fülébe jutott az elvárt vigasztalások, gyógyírt kínáló szavak helyett néhányan a következő kórházi szócsokrokkal voltak kedvesek megajándékozni: „Kellett ezeknek is külföldre utazni, hogy balesetet szenvedjenek… úgy kell nekik, legalább tanulnak belőle!” A rosszindulat és az irigység ezen különösen epés, szúró-perzselő egyvelegét azóta is érzem a számban, valahányszor eszembe jut a történet.

Lenyelem vagy kiköpöm? – a kérdés minden alkalommal adott. Ennél egy fokkal aljasabb az örökre elbúcsúztatott szeretett személy oly módon történő siratása, hogy közben a búcsúzó a mogorva és társtalanul tengő szomszéd életben maradását kérdőjelezi meg, mintha a szülészeten véletlenül elcserélt gyerekek esetéről lenne szó (csak éppen fonákul). Ijesztő és alantas gyász ez, ami savval elegyíti a végső búcsú szentségét. 

Pedáns és versengő irigykedők 

Aztán ott vannak a pedáns irigykedők, akik az irigyelt fél sikertelenségét mohó keselyűként fürkészik, és amint erre sor kerül: máris záporozzák éjszakákon át tökéletesített becsmérlő szónoklatukat az éppen útjukba botlók felé. Általában egy szépen csomagolt, a kedvező reakcióvárás szatén szalagjával átkötött „hallottad, hogy mi történt?” kérdéssel indítják útjára lejárató monológjukat.

Olvass még a témában

Közben kárörvendő cicceggéssel ellenőrzik, – mintegy a szemük sarkából, villanásszerű oda-odapillantásokkal – hogy a hallgató kész-e az együtt-szapulásra.

A másik ember sikerei, eredmény(esség)ei, munkagyümölcsei láttán irigykedő voltaképpen önmaga ellen irányítja a másnak szánt negatív „szómágiát”(vagy inkább szómáglyát, ha már emészti magát… Apropó, milyen kifejező is a nyelv: emésztem/eszem/rágom magam, mérges vagyok stb.)

De vajon kiben ne burjánzott volna életében néhányszor (jó, egyszer) az irigység szívós gyomnövényként? – Olyankor, amikor ellanyhul bennünk az önmunka.  „Az irigység csúnya dolog ám!” – dorgáljuk hipnotikus tekintettel plüssmackóját vehemensen magához szorító kisgyermekünket, miközben az egyik szülő vadonatúj táskáját szemlélve ingerülten ajkunkba harapunk, és egy csípős, fogak között átpréselt mormogástól sem tartózkodunk.

