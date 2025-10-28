0%
Milyen gyakran érzed úgy, hogy egy szituációban ösztönösen tudod, mi a helyes lépés?
Milyen sűrűn hallgatsz a megérzéseidre egy életre szóló döntés meghozatalakor?
Hogy érzed: segítenek a megérzéseid a mindennapi életedben?
Előfordult már, hogy egy rossz megérzés miatt elkerültél egy kínos vagy veszélyes szituációt?
Mennyire szokott beigazolódni az első benyomásod az emberekről?
Hogyan szoktál döntést hozni, ha gyorsan kell cselekedned?
Volt már rá példa, hogy a megérzéseid segítettek megoldani egy bonyolult esetet?
Mennyire érzed magabiztosnak magadat, amikor az intuíciódra hagyatkozol?
Az intuíciód segít, hogy jobban érezd magadat egy átlagos hétköznap?
Vannak olyan spirituális rutinjaid, amikkel a megérzéseidet erősíted, teszteled? (Pl. tarot, inga)
Intuíció teszt: Mennyire érzed és hallgatsz a hatodik érzékedre?
Még fejlesztened kell a megérzéseidet
Valószínűleg inkább racionális döntéshozó vagy, aki kevésbé vagy egyáltalán nem hallgat a megérzéseire és lehet, hogy spirituális butaságként tekintesz az intuíciókra. Pedig, ha kicsit utánajársz, kiderítheted, hogy sokat foglalkoznak a tanulmányok is a különféle megérzések létjogosultságával! Tipp: Amikor úgy érzed, nem túl kockázatos, hagyatkozz a megérzéseidre, ösztöneidre és teszteld, működnek-e az intuícióid!
Már elég jók a megérzéseid
Képes vagy használni az intuíciódat, de még van helye a fejlődésnek. Próbálj meg jobban figyelni a megérzéseidre, és hagyatkozz rájuk gyakrabban! Ha kezdetekben nem olyan mérvadó helyzetekben teszteled, akkor megerősítheted az önbizalmadat ezen a téren, ami által természetesen fejlődhetnek a megérzéseid is. Tipp: Írd le a megérzéseidet és az azokkal kapcsolatos tapasztalataidat, majd néhány hét elteltével keresd vissza őket és elemezd az eredményeket!
Hihetetlenül jó megérzéseid vannak
Az intuíciód rendkívül fejlett, és gyakran hallgatsz is rá, úgy érzed, valamilyen csodálatos képesség birtokában vagy. Használd továbbra is bátran ezt a képességedet, hiszen tapasztalod, milyen sok helyzetben lehet a segítségedre. Tipp: Az intuíció fejlesztése (pl. meditáció, tudatos jelenlét által) segíthet a még gyorsabb és hatékonyabb döntéshozatalban.
