8 inspiráló ötlet, ahogy a tanulósarkot berendezheted

istockphoto.com / svetikd

Lukács Kamilla
Írta 2025.08.11.

A tanulósarok kialakítása olyan feladat, amely nemcsak a helyiség esztétikájáról szól, hanem a gyermek koncentrációjának és hatékonyságának maximalizálásáról is. Ez egy precízen megtervezett és jól szervezett terület, ahol a praktikum, a funkcionalitás, a szépség és a rendszerezhetőség találkozik. Az alábbiakban megosztunk néhány ötletet, melyekkel könnyedén átalakíthatod a tanulósarkot egy inspiráló, kreatív helyszínné, amely ösztönzi a gyerekeket a tanulásra.

Bútorok elhelyezése és kiválasztása

Egy jól kialakított tanulósarok alapja a megfelelő bútorok kiválasztása. Az első és legfontosabb lépés a praktikus íróasztal és kényelmes szék beszerzése. A választott íróasztal mérete illeszkedjen a szoba méretéhez, és biztosítson elegendő helyet a könyveknek, füzeteknek és egyéb tanuláshoz szükséges eszközöknek. A természetes fény előnyeit érdemes kihasználni, ezért az íróasztalt ajánlott ablak mellé helyezni, hogy a nappali fény fokozza a gyermek koncentrációját.

A szék kiválasztásánál a kényelem a legfontosabb szempont: legyen állítható magasságú és ergonomikus kialakítású. Ez nemcsak a kényelmet szolgálja, hanem a helyes testtartást is segíti elő, mely hosszú órák alatt elengedhetetlen a kényelmes tanuláshoz.

