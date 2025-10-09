Íme, a világ 6 legolcsóbb országa, utazási szakértők szerint 

Címlap / Kikapcsolódás / Utazás / Íme, a világ 6 legolcsóbb országa,...

Íme, a világ 6 legolcsóbb országa, utazási szakértők szerint 

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.09.

Szeretnél világot látni anélkül, hogy egy vagyont költenél? Én igen, úgyhogy rendszeresen bújom azokat a cikkeket, amelyek bemutatják, hol kaphatunk az átlagnál jóval többet a pénzünkért.

Az utazás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a pénztárcádat teljesen ki kell ürítened, de az biztos, hogy a spórolós kiruccanások több rugalmasságot és komolyabb tervezést, szervezést igényelnek. Az úti cél megválasztása sem mellékes: vannak olyan országok, ahol a csodálatos tájak, lenyűgöző kulturális élmények és ízletes ételek mind-mind elérhető áron kínálják magukat. 

Nézzük, hol éri a pénzed a legtöbbet! A StudyFinds által összefoglalt kutatás szerint ez a 6 ország anyagilag a legkedvezőbb:

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1/6 Vietnám

Vietnám
Vietnám az egyik legbarátibb úti cél, ha egzotikus tájra és autentikus élményekre vágysz. Kalkulációk szerint napi 21 000 forint körüli összegből kényelmesen utazhatsz, de ha igazán költséghatékony akarsz lenni, akár 16 000 forintból is elérheted mindezt. Az utcai ételek, mint például a híres bánh mi szendvics, mindössze 500-1000 forintba kerülnek, és szinte minden sarkon találni valamilyen ízletes harapnivalót. A nagyvárosokban rengeteg látnivaló akad, de a vidéki tájak, például a lélegzetelállító Ha Long-öböl is megér egy utat. Hostelekben akár 2500-3000 forintért is megszállhatsz, így bőven marad pénzed, hogy felfedezd az ország legszebb vidékeit.

2/6 Dél-Afrika

Dél-Afrika
Dél-Afrika lehet, hogy nem a legolcsóbb repülőút (ezért sem árt figyelni az akciós jegyeket), de amint odaérsz, a költségek drámaian lecsökkennek a statisztikák szerint. Becslések alapján már napi 37 000 forintért luxussal érhet fel az ottléted. A két főre szóló, háromfogásos étkezés kevesebb, mint 23 000 forintba kerül, ami egy ilyen színvonalú országban igencsak kedvező ajánlat. A lenyűgöző Boulders Beach és a Kruger Nemzeti Park mind olyan helyek, amelyeket nem érdemes kihagyni, ha ilyen messze elutazol. Napi 26 000- 32 000 forintból olyan kalandokat élhetsz át, amelyeket máshol kétszer ennyiért sem kapnál meg. Ráadásul Dél-Afrika egyre népszerűbb a digitális nomádok körében, így ha hosszabb ideig maradnál, ez az ország is egy megfontolandó opció lehet.

Olvass még a témában

3/6 Portugália

Portugália
Jöhet egy közelebbi célpont? Portugália tökéletes választás, ha Európán belül keresel olcsó, de izgalmas úti célokat. Az ország híres festői tengerpartjairól és lenyűgöző túraútvonalairól, történelmi látványosságairól is. Kiváló ár-érték aránnyal bír, különösen az ételek és a szállások terén. Egy kollégiumi szálláshely akár 10 000 forintért elérhető, míg egy háromfogásos vacsora borral mindössze 8500 forintot kóstál. Ráadásul az olyan városok, mint amilyen Lisszabon vagy Porto nemcsak gyönyörűek, hanem megfizethetőek is. Ha pedig egy kis szigeti kiruccanásra vágysz, az Azori-szigetek és Madeira is ideális választás lehet – elérhető közelségben tárulnak eléd az egzotikus, vulkanikus tájak.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

A nők csaknem 50%-a ezt bánja meg legnagyobb eséllyel az életében

A nők csaknem 50%-a ezt bánja meg legnagyobb eséllyel az életében
„Nem lenne a feleségem, ha nem vagyok részeg” – Részeg történetek, amik jól sültek el

„Nem lenne a feleségem, ha nem vagyok részeg” – Részeg történetek, amik jól sültek el
4 gyerekkori kedvenc kicsit másképp – Íme, az egészséges receptek

4 gyerekkori kedvenc kicsit másképp – Íme, az egészséges receptek
Ha naponta ennyi órát beszélgetsz, maximálisan boldog lehetsz

Ha naponta ennyi órát beszélgetsz, maximálisan boldog lehetsz
A Hold nemcsak a veteményesre, de a testünkre is hat – méghozzá így

A Hold nemcsak a veteményesre, de a testünkre is hat – méghozzá így
Ez az 5 csillagjegy valóra váltja egy nagy álmát idén

Ez az 5 csillagjegy valóra váltja egy nagy álmát idén
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK