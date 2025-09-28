Imádom a vidéki angol stílust – Ezekkel a darabokkal bővítettem a gardróbomat

Az angol vidéki stílus az utóbbi években egyre népszerűbbé vált, köszönhetően filmeknek és sorozatoknak. Ha te is szeretnéd becsempészni ezt a lazán elegáns stílust az őszi gardróbodba, mutatom, mit érdemes keresned a boltokban.

Apukám vadász volt és hagyományosan a brit stílust követte – ez pedig az öltözködésén is látszott. A földszínek, zöldes árnyalatok, tweed anyagok mind megtalálhatóak voltak a ruhatárában.

Az utóbbi években több filmben és sorozatban is központi szerepet kapott az angol vidéki stílus – már ami a karakterek ruháira és életmódjára jellemző, talán A koronában tűnt fel először, aztán jött az Úriemberek sorozat. Lényeg a lényeg, hogy a kockás minták, mesés szabású zakók, kendők, elegáns kötöttek mind népszerűbbé tették ezt a stílust. Nem meglepő, hogy az old money és csendes luxus, valamint a számtalan hasonló mikrotrend hatására a vidékies brit stílusnak is egyre több követője akad.

Szuper választás lehet őszre minden tekintetben, most pedig már a boltokban is egyszerűbb beszerezni néhány hasonló alapdarabot a hidegebb évszakokra. Mutatom, mit érdemes keresned a boltokban, ha te is szeretnéd becsempészni ezt a lazán elegáns stílust az őszi gardróbodba.

A-vonalú miniszoknya

Ez a bézses árnyalatú szövetszoknya tökéletes alapja lehet az őszi-téli irodai szetteknek. Egy szép csizmával és kötött pulcsival ugyanolyan mutatós, mint egy loaferrel és fehér blúzzal.

