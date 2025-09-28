Imádom a vidéki angol stílust – Ezekkel a darabokkal bővítettem a gardróbomat
Unsplash

Címlap / Stílus / Divat / Imádom a vidéki angol stílust –...

Imádom a vidéki angol stílust – Ezekkel a darabokkal bővítettem a gardróbomat

Fehér Dia
Írta 2025.09.28.

Az angol vidéki stílus az utóbbi években egyre népszerűbbé vált, köszönhetően filmeknek és sorozatoknak. Ha te is szeretnéd becsempészni ezt a lazán elegáns stílust az őszi gardróbodba, mutatom, mit érdemes keresned a boltokban.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Apukám vadász volt és hagyományosan a brit stílust követte – ez pedig az öltözködésén is látszott. A földszínek, zöldes árnyalatok, tweed anyagok mind megtalálhatóak voltak a ruhatárában.

Az utóbbi években több filmben és sorozatban is központi szerepet kapott az angol vidéki stílus – már ami a karakterek ruháira és életmódjára jellemző, talán A koronában tűnt fel először, aztán jött az Úriemberek sorozat. Lényeg a lényeg, hogy a kockás minták, mesés szabású zakók, kendők, elegáns kötöttek mind népszerűbbé tették ezt a stílust. Nem meglepő, hogy az old money és csendes luxus, valamint a számtalan hasonló mikrotrend hatására a vidékies brit stílusnak is egyre több követője akad.

Szuper választás lehet őszre minden tekintetben, most pedig már a boltokban is egyszerűbb beszerezni néhány hasonló alapdarabot a hidegebb évszakokra. Mutatom, mit érdemes keresned a boltokban, ha te is szeretnéd becsempészni ezt a lazán elegáns stílust az őszi gardróbodba.

Olvass még a témában

A-vonalú miniszoknya

Ez a bézses árnyalatú szövetszoknya tökéletes alapja lehet az őszi-téli irodai szetteknek. Egy szép csizmával és kötött pulcsival ugyanolyan mutatós, mint egy loaferrel és fehér blúzzal.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/8
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Későn vagy korán házasodik majd? Születési hónapja elárulja

Későn vagy korán házasodik majd? Születési hónapja elárulja
Még mindig magas a parlagfű koncentrációja – Ez az, ami ilyenkor segít

Még mindig magas a parlagfű koncentrációja – Ez az, ami ilyenkor segít
Kényelmetlen ruha, irreális elvárások – 5 gyakori hiba, ami elrontja a szilveszteri bulit

Kényelmetlen ruha, irreális elvárások – 5 gyakori hiba, ami elrontja a szilveszteri bulit
12 vagány bőrnadrágos szett őszre, a legújabb trendek szerint

12 vagány bőrnadrágos szett őszre, a legújabb trendek szerint
5 rossz szokás, ami miatt nagyobb eséllyel kapod el a vírusokat

5 rossz szokás, ami miatt nagyobb eséllyel kapod el a vírusokat
„Nem vagy elég jó!” – 6 fenyegető mondat az egótól

„Nem vagy elég jó!” – 6 fenyegető mondat az egótól
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK