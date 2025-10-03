Ilyennek lát valójában a szerelmed – csillagjegyed alapján

Amikor szerelmesek vagyunk, sokat találgatunk: vajon mit tervez és mit gondol rólunk a másik fél? Az asztrológia segíthet választ adni erre a kérdésre.

Amikor szerelmesek vagyunk, sokat találgatunk: vajon mit tervez és mit gondol rólunk a másik fél? Egyetlen pillantás, apró mozdulat vagy félmondat is elindíthat bennünk egy egész lavinát… De mit mond erről az asztrológia?

Kos

A szerelmed számára igazi erőforrás vagy: magabiztos, energikus és szenvedélyes. Ez a tűz egyszerre vonzó és kissé félelmetes is lehet számára. Úgy lát, mint valakit, aki minden helyzetben pontosan tudja, mit akar, és bátran képviseli az elképzeléseit. Néha viszont – pont emiatt – úgy érezheti, hogy csak mellékszereplő a te színpadodon, miközben a lehengerlő energiád és titokzatosságod miatt képtelen távol maradni tőled.

