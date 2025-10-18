Ilyen érzés egy ADHD-s, autizmus spektrumzavarral diagnosztizálttal párkapcsolatban élni
iStock

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / Ilyen érzés egy ADHD-s, autizmus...

Ilyen érzés egy ADHD-s, autizmus spektrumzavarral diagnosztizálttal párkapcsolatban élni

Schuster Borka
Írta 2025.10.18.

Amikor megismertem a páromat, és megtudtam, hogy ADHD-s, valamint autizmus spektrumzavarral is diagnosztizálták, nem éreztem, hogy ez bármit változtatna kettőnk között. Az elfogadáshoz vezető út nem mindig egyenes, és nem mindig könnyű.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Amikor megismertem a páromat, és megtudtam, hogy ADHD-s, valamint autizmus spektrumzavarral is diagnosztizálták, nem éreztem, hogy ez bármit változtatna kettőnk között. Úgy gondoltam, a megértés, a türelem és a nyitottság mindent megold. Hiszen, ha szeretünk valakit, alkalmazkodunk hozzá, nem?

Ma már, néhány évnyi közös élet után azt mondom: a szeretet valóban sok mindent kibír, de az elfogadáshoz vezető út nem mindig egyenes, és nem mindig könnyű.

A kapcsolatunk elején minden új volt, és minden különbözőség érdekesnek tűnt.

Olvass még a témában

Aztán, ahogy elkezdtünk több időt együtt tölteni, apránként szembesültem azzal, hogy bizonyos dolgok, amiket addig természetesnek vettem, vele nem működnek ugyanúgy. Ő nem bírja például, ha reggel ébredés után megérintem az arcát.

Nekem ez mindig a gyengédség egyik legszebb formája volt – egy érintés, egy mosoly, egy „jó reggelt”. Neki viszont ez ilyenkor egy túlterhelő inger. Összerándul, elhúzódik, mintha megijedne. Régen ez bántott, ma már tudom: ez nem rólam szól.

Ugyanígy, van egy lefekvés előtti rutinja, amit szigorúan, lépésről lépésre végez. A naplóírást például akkor sem hagyja ki, ha éppen egy romantikus este végén vagyunk, és én csak arra vágyom, hogy bebújjon mellém az ágyba. Eleinte nehéz volt megérteni, hogy miért fontosabb a jegyzeteit elkészíteni, mint az, hogy abban a pillanatban velem legyen. Ma már tudom: ez nem fontossági sorrend kérdése.

Egyszerűen így működik az agya. Neki ez a rutin ad biztonságot, kiszámíthatóságot és stabilitást, és ha kihagyja, akkor is legfeljebb csak fizikai értelemben tud velem lenni, mert fejben máshol lesz. Sőt, szenved. Ezt pedig nem akarom – hiszen szeretem.

Az évek során megtanultam, hogy a „megértés” nem mindig azt jelenti, hogy mindent logikailag felfogok. Vannak dolgok, amiket sosem fogok teljesen átérezni, mert az én agyam másképp van huzalozva. Neurotipikusként próbálhatom a dolgok okait vagy szükségességüket elemezni, magyarázni, de egy ponton túl a megértés helyett az elfogadás a kulcs.

Oldalak: 1 2

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Nem a négyzetméterek teszik szerethetővé az otthonomat

Nem a négyzetméterek teszik szerethetővé az otthonomat
5 boho frizura idén őszre: a szezon legnagyobb trendje

5 boho frizura idén őszre: a szezon legnagyobb trendje
Fenékformáló kihívás 1. hét: A farizom és a mélyhátizom erősítése

Fenékformáló kihívás 1. hét: A farizom és a mélyhátizom erősítése
Ismered a 80/20 módszert? ﻿5 szuper hatékony tanulási módszer

Ismered a 80/20 módszert? ﻿5 szuper hatékony tanulási módszer
Esküvői fotósok, mik a jelei, hogy a házasság nem lesz tartós?

Esküvői fotósok, mik a jelei, hogy a házasság nem lesz tartós?
7 dolog, amit bárcsak tudtam volna, mielőtt medencém lett

7 dolog, amit bárcsak tudtam volna, mielőtt medencém lett
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK