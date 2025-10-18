Ilyen érzés egy ADHD-s, autizmus spektrumzavarral diagnosztizálttal párkapcsolatban élni

Amikor megismertem a páromat, és megtudtam, hogy ADHD-s, valamint autizmus spektrumzavarral is diagnosztizálták, nem éreztem, hogy ez bármit változtatna kettőnk között. Az elfogadáshoz vezető út nem mindig egyenes, és nem mindig könnyű.

Amikor megismertem a páromat, és megtudtam, hogy ADHD-s, valamint autizmus spektrumzavarral is diagnosztizálták, nem éreztem, hogy ez bármit változtatna kettőnk között. Úgy gondoltam, a megértés, a türelem és a nyitottság mindent megold. Hiszen, ha szeretünk valakit, alkalmazkodunk hozzá, nem?

Ma már, néhány évnyi közös élet után azt mondom: a szeretet valóban sok mindent kibír, de az elfogadáshoz vezető út nem mindig egyenes, és nem mindig könnyű.

A kapcsolatunk elején minden új volt, és minden különbözőség érdekesnek tűnt.

Aztán, ahogy elkezdtünk több időt együtt tölteni, apránként szembesültem azzal, hogy bizonyos dolgok, amiket addig természetesnek vettem, vele nem működnek ugyanúgy. Ő nem bírja például, ha reggel ébredés után megérintem az arcát.

Nekem ez mindig a gyengédség egyik legszebb formája volt – egy érintés, egy mosoly, egy „jó reggelt”. Neki viszont ez ilyenkor egy túlterhelő inger. Összerándul, elhúzódik, mintha megijedne. Régen ez bántott, ma már tudom: ez nem rólam szól.

Ugyanígy, van egy lefekvés előtti rutinja, amit szigorúan, lépésről lépésre végez. A naplóírást például akkor sem hagyja ki, ha éppen egy romantikus este végén vagyunk, és én csak arra vágyom, hogy bebújjon mellém az ágyba. Eleinte nehéz volt megérteni, hogy miért fontosabb a jegyzeteit elkészíteni, mint az, hogy abban a pillanatban velem legyen. Ma már tudom: ez nem fontossági sorrend kérdése.

Egyszerűen így működik az agya. Neki ez a rutin ad biztonságot, kiszámíthatóságot és stabilitást, és ha kihagyja, akkor is legfeljebb csak fizikai értelemben tud velem lenni, mert fejben máshol lesz. Sőt, szenved. Ezt pedig nem akarom – hiszen szeretem.

Az évek során megtanultam, hogy a „megértés” nem mindig azt jelenti, hogy mindent logikailag felfogok. Vannak dolgok, amiket sosem fogok teljesen átérezni, mert az én agyam másképp van huzalozva. Neurotipikusként próbálhatom a dolgok okait vagy szükségességüket elemezni, magyarázni, de egy ponton túl a megértés helyett az elfogadás a kulcs.

