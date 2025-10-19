Ez a csillagjegy a legjobb az alkalmi kapcsolatokban – de csak nehezen képes igazán szeretni
Ez a csillagjegy a legjobb az alkalmi kapcsolatokban – de csak nehezen képes igazán szeretni

Farkas Izabella
Írta 2025.10.19.

Az, aki alaposan ismeri az asztrológiát, tudja, hogy az Ikrek azok, akik könnyen megbírkóznak az alkalmi kapcsolatok kihívásaival. Az Ikrek levegő jegy, és a változékonyság maga a lételeme. Szinte bármilyen helyzethez képes alkalmazkodni, köszönhetően a rugalmas természetének. Bár az Ikrek könnyen belemegy egy laza kapcsolatba, mivel imád flörtölni és új dolgokat kipróbálni, érzelmileg igazán mély kapcsolatot kialakítani nehezen képes.

Melyik csillagjegyről van szó?

