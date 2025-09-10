Így tedd túl magad a megcsalás szégyenén, a párterapeuta szerint
iStock

Így tedd túl magad a megcsalás szégyenén, a párterapeuta szerint

Schuster Borka
Írta 2025.09.10.

„Heartbreak is one thing, my ego is another” – énekli Sabrina Carpenter, vagyis az összetört szív még csak egy dolog, az egónk meg egy másik. És valóban: amikor valakit megcsalnak, nemcsak a szerelmi csalódással kell megbirkóznia, de nagyon sokszor a szégyen érzésével is.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Megcsalatva lenni az egyik legfájóbb tapasztalás, ami nagyon sokféle sérüléssel jár, melyeket kezelni kell. Az egyik legmélyebb, mégis gyakran külön nem kezelt érzés, ami ilyenkor felbukkan, a szégyen. Cikkünkben megvizsgáljuk, hogyan lehet túltenni magunkat ezen az érzésen – önsajnálat és kritika nélkül –, és hogyan építhetjük újra önértékelésünket és kapcsolatainkat.

Ne vedd magadra, a hűtlenség nem a te hibád!

Amikor valakit megcsalnak, felmerülhet benne a kérdés: „Mi volt velem a baj? Mit nem vettem észre?” Melissa Schwartzman párterapeuta szerint az „árulás internalizálása” – amikor valaki magára veszi a felelősséget – rendkívül gyakori, sokak által tapasztalt jelenség, de tévedésre épül.

A hűtlenség a partner döntése és személyes problémáinak tünete, nem a te értéked mércéje.

