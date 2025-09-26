Itt akad el a rendrakásod, csillagjegyed szerint
Itt akad el a rendrakásod, csillagjegyed szerint

Schuster Borka
Írta 2025.09.26.

Használd az őszt arra, hogy rendszerezed az otthonodat, és tedd ezt a lehető leghatékonyabban, a csillagjegyednek megfelelő módszer szerint!

1/12 Kos: Támaszkodj a kitörő energiádra!

Kaotikus hírneved ellenére élvezed, ha rend van a dolgaidban - de ez a te folyamatod kell, hogy legyen. Mivel uralkodó bolygód a Mars, az ambíció és a lendület bolygója, a legnagyobb hasznodra az válhat, ha konkrét napokat (vagy időtömböket) különítesz el a takarításra és a rendrakásra.

Ha egyszer belekezdesz egy projektbe, kihasználhatod kirobbanó energiádat, és át tudod vágni magadat az összes rendetlen helyiségen. Az, hogy egyszerre csak apránként próbálsz dolgokat csinálni, nem a te tempód, és ez rendben is van.

2/12 Bika: Készíts magadnak ellenőrző listát!

A dolgok rendbe hozása és megszervezése jól hangzik, de a végrehajtás már egy teljesen más történet? Támaszkodj vizuális megsegítőkre, amelyekkel könnyebben látod át a feladatokat!

Készíts egy ellenőrző listát minden elintézendő és beszerzendő dologról, valamint takarítási feladatról, mert ez megkönnyítheti a dolgok elvégzését - egy letörölhető naptár vagy egy kézzelfogható, a hűtőszekrényre kifüggesztett, írott lista sokat segíthet.

3/12 Ikrek: Ne félj egyszerre több dolgot csinálni!

Néha erősen tanácsos lehet egyszerre csak egy feladatra koncentrálni, különösen a szervezési feladatok esetében. Az Ikreknek azonban előnyére válik, ha egy kicsit a megszokottól eltérő dolgokat csinál. A fókuszod és az érdeklődésed gyorsan változik, ami azt jelenti, hogy belekezdhetsz egy projektbe, csak hogy aztán valami másért felhagyj vele.

Ez megnehezítheti a dolgodat, de ki is használhatod, ha egy másik rendrakási projektre váltasz, amikor az elsővel kezdesz kifulladni - a két-három feladat közötti váltás lehet a kulcs a befejezéshez - csak ne válts tévénézésre vagy az Instagramon való görgetésre, minden feladat legyen produktív!

