Itt akad el a rendrakásod, csillagjegyed szerint

Néha erősen tanácsos lehet egyszerre csak egy feladatra koncentrálni, különösen a szervezési feladatok esetében. Az Ikreknek azonban előnyére válik, ha egy kicsit a megszokottól eltérő dolgokat csinál. A fókuszod és az érdeklődésed gyorsan változik, ami azt jelenti, hogy belekezdhetsz egy projektbe, csak hogy aztán valami másért felhagyj vele.



Ez megnehezítheti a dolgodat, de ki is használhatod, ha egy másik rendrakási projektre váltasz, amikor az elsővel kezdesz kifulladni - a két-három feladat közötti váltás lehet a kulcs a befejezéshez - csak ne válts tévénézésre vagy az Instagramon való görgetésre, minden feladat legyen produktív!



