Így lesz 2 szobás lakásból „3 szobás” élmény

A nappali átalakítása home office céljára
A nappali egyik sarkában elhelyezett íróasztal, kényelmes szék, és az esztétikai harmonizáció érdekében elhelyezett polcrendszerek nem csak a munkához szükséges eszközök tárolását teszik lehetővé, hanem elegáns módon is bővítik a szoba kihasználhatóságát. Ideális esetben egy szobanövény, vagy stílusos lámpa használata hozzásegít a tér elhatárolásához, miközben megteremti a megfelelő munkahelyi atmoszférát.
Gyerekszoba duplázása
Egy nagyobb szoba könnyedén szolgálhat két gyermeknek külön-külön lakóterületként. Ehhez a praktikus bútorok és az ötletes térelválasztó megoldások adhatják meg az ideális kiindulópontot.
A bútorválasztás központi eleme lehet a magas, két emeletes ágy vagy galéria ágy, amely lehetővé teszi az alatta lévő terület optimális kihasználását, mint például egy tanulósarok vagy játékzóna kialakítására. Akár különböző színű falszínek, vagy mintás tapéták használatával is javítható a szoba vizuálisan is különválik, ami segít a gyermekek személyiségeinek és tevékenységeiknek elkülönítésében.
Mások ezeket olvassák