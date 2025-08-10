Ilyen vagy, ha nárcisztikus szülők neveltek fel

A nárcisztikus személyiségű szülőkre jellemző, hogy érzelmileg elhanyagolják a gyermekeiket, és szinte kizárólag a saját gondjaikkal vannak elfoglalva. Ha te is ilyen helyzetben nőttél fel, szinte biztos, hogy nagyon érzékeny típus vagy, és ez az önbizalmadban is megmutatkozik.



Mindig, minden szituációban saját magadat hibáztatod, sőt, úgy véled, ha egy kicsit okosabb/szebb/szófogadóbb lettél volna, a szüleid is jobban odafigyeltek volna rád.



Ez a későbbi kapcsolataidban is megmutatkozik, mivel akármilyen konfliktus merül fel, meggyőződésed, hogy az is kizárólag a te hibád.



