Ilyen vagy, ha nárcisztikus szülők neveltek fel

Megválaszthatod a barátaidat és a kapcsolataidat, de a szüleidet semmiképpen sem. Rengetegen mondhatják el magukról, hogy szerencsések voltak, és olyan emberek nevelték fel őket, akiktől csodálatos dolgokat tanultak és örököltek. Ám ez sajnos nem igaz mindenkire. Vannak, akik nárcisztikus személyiségű szülők mellett nőttek fel, és ez a lelkivilágukra is kihatással van; méghozzá jelentős mértékben. Ha te is ezt élted át gyerekként, az alábbi állításokban biztosan magadra ismersz.
1/5 Folyton saját magadat hibáztatod
A nárcisztikus személyiségű szülőkre jellemző, hogy érzelmileg elhanyagolják a gyermekeiket, és szinte kizárólag a saját gondjaikkal vannak elfoglalva. Ha te is ilyen helyzetben nőttél fel, szinte biztos, hogy nagyon érzékeny típus vagy, és ez az önbizalmadban is megmutatkozik.
Mindig, minden szituációban saját magadat hibáztatod, sőt, úgy véled, ha egy kicsit okosabb/szebb/szófogadóbb lettél volna, a szüleid is jobban odafigyeltek volna rád.
Ez a későbbi kapcsolataidban is megmutatkozik, mivel akármilyen konfliktus merül fel, meggyőződésed, hogy az is kizárólag a te hibád.