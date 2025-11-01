Így lehet napi két óra plusz időd: ezzel a trükkel lehetséges
iStock

Így lehet napi két óra plusz időd: ezzel a trükkel lehetséges

Nyul Debóra
2025.11.01.

A mindennapi rohanásban gyakran nehéz nyomon követni, mi van otthon, és mi hiányzik. Az AppLyfe alkalmazás segíthet átláthatóvá tenni a háztartási készletek kezelését, így időt és pénzt spórolhatunk.

A mindennapi rohanásban sokan nehezen jegyezzük meg, mi van otthon a hűtőben, a kamrában vagy a tisztítószerek között. Pedig az ilyen apró részletek óriási különbséget jelenthetnek: ha pontosan tudjuk, mit kell még beszerezni, és mit nem, azzal nemcsak időt, hanem felesleges költekezést és kidobott élelmiszert is megspórolhatunk.

Egy új, hazai fejlesztésű mobilalkalmazás, az AppLyfe éppen ebben nyújt segítséget: egyszerűvé varázsolja a háztartási készletek vezetését, és átláthatóvá teszi a bevásárlások megszervezését.

Több, mint házimunka – az észben tartás terhe

Az otthoni teendők nagy részét a házimunka teszi ki, és bár a fizikai munka fárasztó, sokszor még inkább az jelent kihívást, hogy minden apró részletet fejben kell tartani. Ki mikor jut el bevásárolni, mi fogyott el, mit kell még megvenni?

Az egész folyamat folyamatos tervezést, szervezést igényel.

Kutatások szerint Európában naponta átlagosan majdnem két órát szánnak házimunkára az emberek, és ez a nőknél még hosszabb időt jelent, különösen kisgyermekes családokban.

A „láthatatlan” kognitív házimunka, vagyis az otthoni teendők fejben tartása, szoros összefüggésben áll a stresszel és a kiégéssel, főként az anyák körében.

Ebben a helyzetben a háztartási készletek menedzselése jelentős mentális terhet ró ránk, amit sokan észre sem vesznek, mégis minden nap hatással van az életükre.

iStock

