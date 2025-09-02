Ezt mondd, ha hazudnak neked – 8 frappáns reakció szakértők szerint
Ezt mondd, ha hazudnak neked – 8 frappáns reakció szakértők szerint

Nyul Debóra
Írta 2025.09.02.

Amikor egy olyan embernél szembesülsz hazugsággal, akiben korábban megbíztál, az nemcsak fájdalmas, de összezavaró is lehet. Elárulva érzed magad, dühös vagy – és talán hibáztatod is magad, hogyan nem vetted észre korábban?

„Az emberek ilyenkor elkezdik megkérdőjelezni önmagukat, és azt, hogyan lehettek ennyire vakok” – mondja Christian L. Hart, a Texas Woman’s University pszichológiaprofesszora, a Human Deception Laboratory vezetője a Time-nak.

Egy őszinte beszélgetés sokat számíthat

Ha még van esély a kapcsolat megmentésére, a legfontosabb lépés egy őszinte, de megfontolt beszélgetés. De nem mindegy, hogyan indítod.

„Amikor rajtakapsz valakit egy hazugságon, az, ahogyan megközelíted a helyzetet, drámaian befolyásolja, hogyan fog reagálni” – magyarázza Hart. A legjobb, ha nem támadóan lépsz fel: „Egy meleg, elfogadó hozzáállás sokkal eredményesebb, mint a vádló stílus. Az emberek akkor vallanak be könnyebben dolgokat, ha biztonságban érzik magukat – nem pedig sarokba szorítva.”

Íme, mit tanácsolnak a Time által megkérdezett szakértők arról, hogyan érdemes reagálnod egy hazugságra – ha szeretnéd megőrizni a kapcsolatot!

„Tudom, hogy ez kellemetlen téma, de fontos, hogy beszéljünk róla.”

Pamela Meyer csaláskutató szerint mindig a tényekre fókuszáljunk – ne az emberre. „Érdeklődéssel közelítsünk, legyünk egyenesek, de nyugodtak” – mondja. „A kutatások szerint az emberek sokkal őszintébbek, ha úgy érzik, tisztességes partnerrel beszélnek.” Kezdheted így: „Szeretnék felhozni valamit, ami zavar.” Vagy: „Úgy érzem, muszáj beszélnünk erről.”

