Így készülök egy hétvégi túrázáshoz – és ezek a kedvenc őszi útvonalaim

Nyul Debóra
Írta 2025.08.16.

Van valami egészen varázslatos az ősz elejében. A nyári forróság már enyhült, a természet lassan mesés színekbe öltözik, a reggelek frissek, a délutánok pedig még simogatóan melegek. Ilyenkor érzem azt igazán, hogy ki kell mozdulni – akár csak egy napra is – a természetbe.

A hátizsákomba kerül egy kis elemózsia, melegebb rétegek, és indulhat is a hétvégi túra. Most elmesélem, én hogyan készülök egy ilyen kirándulásra, és megosztom a kedvenc, otthonomhoz közeli útvonalaimat is, amelyek számomra ősszel talán még gyönyörűbbek, mint nyáron.

Mit pakolok a hátizsákomba egy őszi túrára?

Akár egy egynapos kiruccanásról, akár egy hosszabb hétvégéről van szó, az alapfelszerelésemet mindig előző este készítem össze. Az őszi túrák egyik legfontosabb kelléke a réteges öltözködés: egy kényelmes technikai póló, egy pulóver és egy könnyű, vízálló dzseki általában elég, de mindig bedobok egy vékony sapkát és sálat is, mert reggelente már csípős lehet a levegő.

A cipő is nagyon fontos, sőt, úgy is mondhatnám, hogy egy bejáratott túrabakancs vagy túracipő elengedhetetlen. A hátizsákomba kerül még:

  • kulacs vagy újratölthető palack,
  • energiaszelet és szendvics,
  • egy kis elsősegélycsomag,
  • napszemüveg és naptej (mert a nap még mindig erős tud lenni!),
  • egy megbízható, offline is működő túraapp a telefonomon,
  • és egy vékony takaró vagy ülőpárna, ha letelepednék egy kilátópontnál pihenni.

Most pedig mutatom a kedvenc útvonalaim, amelyek nagy része egy órán belül elérhető az otthonomtól – így akkor is beiktathatók, ha a hétvége zsúfoltnak ígérkezik.

