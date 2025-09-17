Így ismerd fel az „energiafaló” embert – Így védheted magad
Farkas Izabella
Írta 2025.09.17.

A mindennapi életünk során számtalan emberrel kerülünk kapcsolatba, és vannak, akiknek a társaságában felélénkülünk, míg másokéban kimerülünk. Ezen utóbbi jelenséget okozzák az úgynevezett "energiafaló" emberek. Az ilyen típusú személyek kiszívják belőlünk a lelkesedést és az életerőt, és gyakran anélkül, hogy észrevennénk, érezzük a hatást.

Az energiafaló típus jellemzői

Az energiafalók nem mindig könnyen felismerhetők, mivel kezdetben csupán általános kimerültséget érezhetsz a társaságukban. Az ilyesfajta emberek többnyire negatívak és elégedetlenek az élet különböző területein, és ezt a negativitást akaratlanul is átragasztják a környezetükre. Hajlamosak panaszkodni, és örökké nagyságrendekkel nagyobb problémákat kreálni, mint amilyenek a valóságban.

Az energiafalók gyakran keresik a drámát és a konfliktust, ami sok esetben őket állítja a középpontba. Az empátia és a megértés ritkán részei a jellemüknek, mivel inkább saját érzéseik és problémáik foglalkoztatják őket.

