iStock

Így ártasz magadnak, ha mindenkivel megértő vagy. Lehet valaki túlságosan empatikus?

Schuster Borka
Írta 2025.10.10.

Az empátia fontos tulajdonság, de túlzott formája érzelmi kimerüléshez vezethet. A pszichológusok szerint a túlzott affektív empátia veszélyes is lehet.

Az empátia alapvetően olyan tulajdonság, amit üdvözlendőnek tartunk, arra neveljük a gyerekeinket, hogy próbálják megérteni mások érzéseit, és mi is jobban szeretjük azokat az embereket, akikre számíthatunk, akik támaszaink a nehéz helyzetekben.

Ugyanakkor jogosan merül fel a kérdés: lehet-e túlságosan empatikus valaki, és milyen árat fizethet ezért? A pszichológusok szerint az empátia „túlcsordulása” veszélyes is lehet – különösen akkor, ha az affektív (érzelmi) empátiából túl sokat vállalunk magunkra.

Az empátia két arca: kognitív és affektív

Az empátia nem egyetlen, egységes jelenség; a kutatások megkülönböztetik a kognitív és az affektív formáit.

Affektív empátiáról akkor beszélünk, amikor átéljük mások érzelmeit – beleérzünk, „osztozunk” a bánatukban vagy fájdalmukban. Ha túl sok affektív empátiát engedünk át magunkon, az érzelmileg kimerít, fogyasztja az energiaszintet, és akár cselekvőképességünket is korlátozhatja.

A kognitív empátia viszont azt jelenti, hogy megértjük, mit érez a másik, mit gondol, milyen perspektívából szemléli a helyzetet – anélkül, hogy az érzelmei minket elárasztanának.

