Így ártasz magadnak, ha mindenkivel megértő vagy. Lehet valaki túlságosan empatikus?

Az empátia alapvetően olyan tulajdonság, amit üdvözlendőnek tartunk, arra neveljük a gyerekeinket, hogy próbálják megérteni mások érzéseit, és mi is jobban szeretjük azokat az embereket, akikre számíthatunk, akik támaszaink a nehéz helyzetekben.
Ugyanakkor jogosan merül fel a kérdés: lehet-e túlságosan empatikus valaki, és milyen árat fizethet ezért? A pszichológusok szerint az empátia „túlcsordulása” veszélyes is lehet – különösen akkor, ha az affektív (érzelmi) empátiából túl sokat vállalunk magunkra.
Az empátia két arca: kognitív és affektív
Az empátia nem egyetlen, egységes jelenség; a kutatások megkülönböztetik a kognitív és az affektív formáit.
A kognitív empátia viszont azt jelenti, hogy megértjük, mit érez a másik, mit gondol, milyen perspektívából szemléli a helyzetet – anélkül, hogy az érzelmei minket elárasztanának.