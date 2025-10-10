Így ártasz magadnak, ha mindenkivel megértő vagy. Lehet valaki túlságosan empatikus?

Az empátia fontos tulajdonság, de túlzott formája érzelmi kimerüléshez vezethet. A pszichológusok szerint a túlzott affektív empátia veszélyes is lehet.

Az empátia alapvetően olyan tulajdonság, amit üdvözlendőnek tartunk, arra neveljük a gyerekeinket, hogy próbálják megérteni mások érzéseit, és mi is jobban szeretjük azokat az embereket, akikre számíthatunk, akik támaszaink a nehéz helyzetekben.

Ugyanakkor jogosan merül fel a kérdés: lehet-e túlságosan empatikus valaki, és milyen árat fizethet ezért? A pszichológusok szerint az empátia „túlcsordulása” veszélyes is lehet – különösen akkor, ha az affektív (érzelmi) empátiából túl sokat vállalunk magunkra.

Az empátia két arca: kognitív és affektív

Affektív empátiáról akkor beszélünk, amikor átéljük mások érzelmeit – beleérzünk, „osztozunk” a bánatukban vagy fájdalmukban. Ha túl sok affektív empátiát engedünk át magunkon, az érzelmileg kimerít, fogyasztja az energiaszintet, és akár cselekvőképességünket is korlátozhatja.

A kognitív empátia viszont azt jelenti, hogy megértjük, mit érez a másik, mit gondol, milyen perspektívából szemléli a helyzetet – anélkül, hogy az érzelmei minket elárasztanának.

