„Ugorj ki az ágyadból, MOST!” – 5 életmentő paranormális történet

A barátnőm Amerikában ment férjhez és új házba akartak költözni. Egyik nap a férje nem ért rá, ezért – mivel nála voltam látogatóban – én kísértem el megnézni egy 50-es években épült házat. Az ingatlanos nem volt ott, de nyitva hagyta nekünk a hátsó ajtót. Már akkor fojtogató érzés lett úrrá rajtam, mikor beléptünk és ez egyre rosszabb lett, ahogy felmentünk az emeletre.



Úgy éreztem, mintha valaki figyelne minket és nagyon nem akarná, hogy ott legyünk.



Végül nem bírtam tovább, szinte fuldokoltam, ezért kézen fogtam barátnőmet – rá sem néztem – és lesiettünk a lépcsőn, át a konyhán, ki az ajtón, meg sem álltunk a kocsiig. Végül lihegve ránézem és láttam, hogy holtsápadt. Mint kiderült, ő is érezte azt a fenyegető, gonosz jelenlétet. Mondanom sem kell, nem vették meg a házat.



