Időjárás 2025. október 31.: Napos délelőtt, hűvös, szeles délután vár ránk

Ma, 2025. október 31.: változékony, szeles őszi nap – köd reggel, futó záporok napközben. Országosan ingadozó felhőzet, a Dunántúlon és északon több a felhő, keleten-délkeleten több a nap. A csúcshőmérséklet ma általában 13–18 °C, reggel 5–9 °C. A szél többfelé élénk, helyenként erős. Ha halloween programra indulsz, rétegesen öltözöl és esőkabátot is viszel.

Reggel (6–9): pára és köd sokfelé, főleg a völgyekben és vízpartok közelében. Felhőzet többnyire közepesen vagy erősen felhős, keleten szakadozottabb. Hőmérséklet 5–9 °C, a hűvösebb völgyekben 3–5 °C. Csapadék esélye 10–20% (helyenként szitálás). Szél többnyire gyenge vagy mérsékelt, nyugati–északnyugati 5–15 km/h, a magasabban fekvő tájakon időnként 20 km/h.

Délelőtt (9–12): a köd fokozatosan oszlik, keleten időnként napsütés, nyugaton marad a több felhő. Hőmérséklet 9–13 °C. Futó zápor nyugaton és északon 20–30% eséllyel. A szél élénkül, északnyugati 15–25 km/h, időnkénti lökések 35–45 km/h.

Dél körül (12–15): változóan, helyenként erősen felhős ég, rövid napos időkkel. A Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében elszórtan futó zápor. Hőmérséklet: általában 12–16 °C, délkeleten 17–18 °C. Csapadék esélye összességében 30–50%. Szél: ÉNy 20–30 km/h, erősebb lökések 40–55 km/h. UV-szint alacsony.

Délután (15–18): nyugat felől több felhő, keleten még hosszabb napos periódusok. Szórványos, gyenge záporok főként nyugaton és északon, csapadék esélye 30–40%. Hőmérséklet 11–15 °C. A szél többfelé élénk, ÉNy 15–30 km/h, lökések 35–50 km/h, emiatt a hőérzet hűvösebb.

