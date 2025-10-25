Időjárás 2025. október 25.: Napos reggel, záporos, szeles délután

b Ma, október 25-én barátságosan őszi, helyenként szeles idő fogad, nyugaton futó záporokkal, keleten több napsütéssel b

Ma igazi októberi hangulatban telik a napod: reggel csípős, napközben enyhe idővel. b Nappali csúcshőmérséklet: 12–16 °C b, nyugaton kissé hűvösebbnek érzed a szelet. Változó felhőzet jár fölötted, nyugaton több a felhő, keleten hosszabb napos időszakok nyílnak. Esernyő a Dunántúlon jól jön, a Tiszántúlon inkább napszemüveg.

b Reggel (6–9) b

b Hőmérséklet: 4–8 °C b, völgyekben hűvösebb érzet. b Felhőzet: 60–80% b, a Dunántúlon vastagabb felhősávokkal, az Alföldön szakadozottabb. b Csapadék esélye: 10–20% b, nyugaton b 30–40% b gyenge, rövid záporral. Pára- és ködfoltok többfelé megülnek. b Szél: ÉNy–Ny 10–20 km/h b, b széllökés: 30–40 km/h b a Kisalföldön és a Balaton térségében.

b Délelőtt (9–12) b

b Hőmérséklet: 8–12 °C b. b Felhőzet: 50–70% b; keleten időnként felszakadozik és kisüt a nap. b Csapadék esélye: nyugat 25–35%, középvidék 15–25%, kelet 5–10% b. b Szél: Ny–ÉNy 15–25 km/h b, nyílt területeken b 35–45 km/h b lökésekkel, ami hűvösebbé teszi az érzetet.

b Dél és kora délután (12–15) b

b Hőmérséklet: 12–16 °C b, a Nyugat-Dunántúlon 11–14 °C, az Alföldön 14–16 °C. b Felhőzet: 40–60% b; keleten több a napsütés. b Csapadék esélye: nyugat 20–30%, közép 10–20%, kelet 5–10% b, inkább futó jelleggel. b Szél: Ny–ÉNy 15–30 km/h b, b széllökés: 35–50 km/h b a magasabban fekvő és nyílt tájakon.

