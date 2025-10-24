Időjárás 2025. október 24.: Gyenge hidegfront van – rétegesen öltözz!

Időjárás 2025. október 24., péntek – friss, szeles őszi nap, nyugaton több felhővel, keleten több napsütéssel

Ma mozgalmas, igazi őszi hangulat köszönt rád. Egy gyenge hidegfront átvonul, ezért nyugaton több a felhő és helyenként futó zápor is megjelenik, keleten több a nap. A levegő friss, a szél időnként élénk, késő délutánra fokozatosan csendesedik. Öltözz rétegesen, és számolj az érezhető széllel.

Országos kép: a csúcshőmérséklet a Dunántúlon többnyire 14–16 fok, a középső tájakon 15–18 fok, a Tiszántúlon 17–20 fok között alakul. A szél főként északnyugati, időnként élénk. A csapadék inkább nyugaton és északnyugaton fordul elő, keleten kicsi az esélye.

Reggel (6–9)

Reggel (6–9)

A nap hűvösen indul. A Dunántúlon erősen felhős az ég, keleten fél felhős, helyenként napos idő mutatkozik. Hőmérséklet: 6–10 fok. Felhőzet: nyugat 70–90%, közép 50–70%, kelet 30–50%. Csapadék esélye: nyugat 40–60%, közép 20–30%, kelet 10–20%. Szél: északnyugati 20–35 km/h, a Kisalföldön időnként 40–50 km/h-s lökések. Öltözködéshez tipp: kesztyű még jól jöhet bringázáshoz.

Délben (12–14)

Nyugaton szakadozik a felhőzet, de gomolyok maradnak; középen változóan felhős; keleten több a nap, csak néhol képződik felhő. Hőmérséklet: nyugat 12–15, közép 14–17, kelet 16–19 fok. Felhőzet: nyugat 50–70%, közép 40–60%, kelet 20–40%. Csapadék esélye: nyugat 30–40%, közép 20–30%, kelet 10–20%. Szél: északnyugati 25–40 km/h, időnként 45–55 km/h-s lökések, kelet felé gyengül.

