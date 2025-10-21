Időjárás 2025. október 21.: napos délelőtt után hűvös, szeles délután várható
Unsplash

Időjárás 2025. október 21.: napos délelőtt után hűvös, szeles délután várható

Arany Inez
Írta 2025.10.21.

Ma október 21-én változékony, enyhe őszi időre számíthatsz Magyarországon.

Reggelre a hőmérséklet 9 és 12 fok között alakul, a nap indulhat enyhén felhős vagy napos idővel. A reggeli órákban szél nem igazán fúj, vagy csak gyenge, 5-10 km/h-s légmozgást tapasztalhatsz, ami kellemes, frissítő benyomást kelt.

Délelőttre továbbra is enyhén felhős idő jellemző, a hőmérséklet emelkedik 14-16 fokig. Eső nem várható, a csapadék valószínűsége 10% alatt van, így a szabadban tudsz kényelmesen időt tölteni.

Délutánra a felhőzet kissé több lehet, főként az ország északkeleti és keleti tájain, de a napos időszakok is előfordulnak. A hőmérséklet továbbra is kellemes, 16-18 fok között mozog. A szél élénkül, főként délnyugati irányból 15-25 km/h-s sebességgel fúj, így frissítő élmény lehet a hétköznapi séták során.

Este 18 óra körül kezd felhősödni, helyenként kisebb záporok előfordulhatnak, főleg a Dunántúlon. A csapadékképződés esélye 30-40%. A hőmérséklet 12-14 fokra csökken, a szél továbbra is mérsékelt, 10-15 km/h.

