Időjárás 2025. november 2.: Ma napos délelőtt, de szeles, hűvös délután

Időjárás ma, 2025. november 2.

Ködös, rétegfelhős, hűvös őszi napod van, nyugaton szitáló esővel, keleten több száraz órával. A felhőzet a nap nagy részében zárt marad, rövid világosabb periódusokkal főként az Alföldön. Az országos csúcsérték ma többnyire enyhébb: 9–13 °C. A szél többnyire nyugati-északnyugati irányba áll, helyenként élénkül. Lökések: 35–45 km/óra főként a Dunántúlon.

Reggel (6–9)

Reggel hűvös, nyirkos, sokfelé ködös a levegő. A felhőzet erős, napsütés alig bukkan elő. Hőmérséklet: 3–7 °C. Csapadék esélye: nyugaton 40–60%, középen 20–30%, keleten 10–20% – nyugaton gyenge eső, szitálás előfordul. Szél: D–DNy 5–15 km/óra, szélerősödés még kevés.

Délben (12–14)

Dél körül mérsékelten enyhébb a levegő, de felhőből így is bőven jut. Keleten vékonyodik a felhőzet. Hőmérséklet: 9–13 °C. Csapadék esélye: nyugaton 40–50%, középen 20–30%, keleten 10–20%. Szél: Ny–ÉNy 10–25 km/óra, a Dunántúlon lökések 30–40 km/óra. Egy könnyű, vízálló kabát jól jön.

Délután (14–17)

A hőmérséklet kicsit visszahűl, a felhőzet többnyire zárt marad; keleten rövid, fakóbb világosodás belefér. Hőmérséklet: 8–12 °C. Csapadék esélye: nyugaton 40–55%, középen 20–30%, keleten 10–20% – többnyire gyenge intenzitás. Szél: ÉNy 15–30 km/óra, a Kisalföldön lökések 35–45 km/óra.

