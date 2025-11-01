Címlap / Időjárás / Időjárás 2025. november 1.: Napos...

Időjárás 2025. november 1.: Napos délelőtt, záporos, szeles délután

Arany Inez
Írta 2025.11.01.

Mindenszentek napján barátságos, csendes őszi hangulat uralja az országot. Reggel köd és alacsonyszintű felhőzet ül meg sokfelé, napközben időnként felszakadozik a felhőzet. A napi csúcs nagyjából 10–14 °C, reggel 4–8 °C körül alakul. Ha temetőbe indulsz, réteges öltözetre és kényelmes, zártabb cipőre készülj.

Reggel (6–9 óra): Sok a felhő, köd többfelé, a felhőzet aránya 80–100%. Hőmérséklet 4–7 °C. Szitálás, gyenge eső északtól keletig helyenként előfordul, csapadék esélye: 20–30%. Szél többnyire gyenge, É–ÉK 5–15 km/h.

Délelőtt (9–12 óra): A köd több helyen ritkul, nyugaton és délnyugaton rövidebb napos periódusok jelennek meg. Felhőzet 60–80%. Hőmérséklet 7–10 °C. Csapadék esélye: 15–25% (inkább szitálás). Szél É–ÉNy 10–20 km/h, nyugaton időnként élénkebb.

Déli órák (11–14 óra): Változóan felhős, nyugaton több, északkeleten kevesebb napsütés. Felhőzet 40–60%. Hőmérséklet 9–12 °C. Csapadék esélye: 10–20%. Szél ÉNy 10–20 km/h, néhol széllökés 25–30 km/h.

Délután (14–17 óra): Hűvös, helyenként felhősödő őszi idő. Északon és északkeleten gyenge, futó zápor még előfordul. Felhőzet 50–70%. Hőmérséklet 10–14 °C. Csapadék esélye: 20–35% (északkeleten a magasabb értékekkel). Szél ÉNy 15–25 km/h, időnként 30–35 km/h-s lökések.

