„Azt hittem okosabban kezeled, ha bevallom neked” – Pasik, akik megcsalták a párjukat és még nekik állt feljebb

Amikor a férjemmel randizni kezdtünk, egyszer megcsalt. Akkoriban megbocsátottam neki, és elfelejtettem a dolgot. Fiatalok és ostobák voltunk, és nem is voltunk még komolyabban elköteleződve egymás mellett, ezért nem tulajdonítottam különösebben nagy jelentőséget a dolognak. Eltelt 20 év, és egyszer csak azt mondja: „Be kell vallanom neked valamit, de ne aggódj, nem történt semmi szörnyűség.”



Mint kiderült, a semmi szörnyűség nála azt jelentette, hogy egy munkatársával volt egy afférja egy céges rendezvényen. A legjobb az egészben az volt, hogy még a fejemhez is vágta, hogy azt remélte, sokkal okosabban kezelem majd a vallomását. „Miért reagálsz így? Ezt már átéltük korábban, akkor normálisan vetted, mint egy bölcs nő. A korral elvesztetted a bölcsességed? Nem ezt vártam tőled!” Mondanom sem kell, már nem élünk együtt.



