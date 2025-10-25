6 home office hiba, ami észrevétlenül rontja a lelkiállapotodat
iStock

6 home office hiba, ami észrevétlenül rontja a lelkiállapotodat

Farkas Izabella
Írta 2025.10.25.

A home office, bár kényelmesnek és sokszor rugalmasnak tűnik, lehetnek buktatói is. Ezek közül a hibák közül sokan még csak nem is sejlik, hogy komoly hatással lehetnek a mentális egészségünkre, így érdemes jobban odafigyelni rájuk.

Rutin hiánya

A strukturált napirend hiánya az otthoni munkavégzésnél nagy megrázkódtatást okozhat. Bár külső szemlélő számára a szabad munkaidő elbűvölő lehet, valójában a munka és a személyes idő keveredése összeomlást idézhet elő. Ha nincs meghatározott idő a munka elkezdésére és befejezésére, állandóan készenléti állapotban találhatjuk magunkat.

Érdemes kialakítani egy napirendet, amely lehetővé teszi a munka és a szabadidő szétválasztását. Így nemcsak a hatékonyság növelhető, de a stressz is csökkenthető.

