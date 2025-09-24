Milyen illata van a Holdnak és a bolygóknak? Ezt éreznénk, ha levegőt vehetnénk rajtuk

Az űrutazás nem csupán a tudományos felfedezések lehetőségeit kínálja fel számunkra, hanem egyben kihívást is jelent az érzékszerveink számára. Az emberi orr például eddig sosem tapasztalt illatokkal szembesülhet az űrben és a különböző égitestek felszínén. Ha valamilyen oknál fogva képesek lennénk levegőt venni a Holdon vagy a bolygókon, a tapasztalható illatok és szagok meglehetősen különböző élményekkel gazdagítanának bennünket. A Hold porának jellegzetes illata például a hintőporra vagy égett puskaporra emlékeztet. Ez a különös jelenség az Apollo-küldetések során vált közismertté, amikor az űrhajósok visszatértek a holdporral a szkafanderükön.
A Hold porának az illata
Mars: Vasoxid és kénes szagok
A Mars bolygó felszíne vöröses színéről híres, ami a magas vasoxid tartalomnak köszönhető. Ha lehetőségünk lenne közvetlenül belélegezni a marsi légkört, a vasoxid fémes aromáját tapasztalhatnánk meg, ami kiegészülne a talaj kénes, enyhén rothadó szagával. A Marson található kénvegyületek okozza kénes szagok az ismerős vulkáni környezetet idézhetik fel bennünk, mintha hirtelen a Föld valamely aktív vulkánjának közelében járnánk.