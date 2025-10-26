Hogyan tisztítsd meg a kinti, elérhetetlen ablakokat: tippek és trükkök

Ablakot pucolni senki sem szeret igazán, főleg ha az üveg a ház vagy lakás külső részén, ráadásul egy magasabb emeleten található. Némi találékonysággal és a megfelelő eszközökkel azonban te magad is nekivághatsz a feladatnak.

Mielőtt bármihez hozzákezdenél, fontos tisztázni: a biztonság a legelső szempont. Soha ne hajolj ki túl messzire az ablakon, és ne próbálj meg instabil székre vagy asztalra állni. Ha létrát használsz, mindig stabil talajra állítsd, és kérj meg valakit, hogy fogja. Ha az ablak tényleg elérhetetlennek tűnik, keress alternatív módszert – például teleszkópos nyelű tisztítót –, ahelyett, hogy kockáztatnál.

A megfelelő eszközök kiválasztása

A külső ablakfelületekhez sokszor nem férsz hozzá kézzel. Erre a célra léteznek teleszkópos ablaktisztító eszközök, amelyekre szivacs, mikroszálas kendő vagy gumilehúzó is rögzíthető. Ezek akár több méterre is kinyújthatók, így biztonságosan eléred azokat a pontokat, ahová másképp nem tudnál. Ha nem szeretnéd nagyobb költségekbe verni magad, sok barkácsáruházban bérelhetsz is ilyen eszközt.

