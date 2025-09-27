Hogyan számolhatod ki pontosan a kutyád életkorát?

Ugye te is hallottad már azt a régi szabályt, hogy 1 kutyaév nagyjából 7 emberi évnek felel meg? Nekem minden alkalommal ez jut eszembe, amikor a szürkülő pofijú kutyám koráról kérdeznek.
Amikor mondom, hogy lassan 11 éves, jellemzően rögtön jön a fejszámolás: „Akkor ő már lassan 77 lesz!” Főleg az idősebb korosztálynál látom, hogy próbálnak valamihez viszonyítani, igyekeznek kézzel foghatóvá tenni az életkorát, de valójában a képlet sokkal bonyolultabb ennél.
A híres „hétszeres szabály” eredete
Az 1950-es évektől kezdve terjedt el, hogy a kutyaéveket 7-tel kell megszoroznunk. A logika egyszerű volt: akkoriban az emberek átlagosan 70 évig éltek, a kutyák pedig nagyjából 10-ig – nemes egyszerűséggel innen jött a szorzás ötlete.
Olvass még a témában
Az alapszabály könnyen megjegyezhető volt, ezért futótűzként terjedt és mivel akkoriban az információáramlás még meglehetősen ingatag lábakon állt, senki nem tudott utánajárni a háttér információknak.