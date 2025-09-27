Hogyan számolhatod ki pontosan a kutyád életkorát?

A régi szabály, miszerint egy kutyaév hét emberi évnek felel meg, már idejétmúlt. Ismerd meg a pontosabb számítási módszereket, hogy megtudd, valójában hány éves a kedvenced.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ugye te is hallottad már azt a régi szabályt, hogy 1 kutyaév nagyjából 7 emberi évnek felel meg? Nekem minden alkalommal ez jut eszembe, amikor a szürkülő pofijú kutyám koráról kérdeznek.

Amikor mondom, hogy lassan 11 éves, jellemzően rögtön jön a fejszámolás: „Akkor ő már lassan 77 lesz!” Főleg az idősebb korosztálynál látom, hogy próbálnak valamihez viszonyítani, igyekeznek kézzel foghatóvá tenni az életkorát, de valójában a képlet sokkal bonyolultabb ennél.

A híres „hétszeres szabály” eredete

Az 1950-es évektől kezdve terjedt el, hogy a kutyaéveket 7-tel kell megszoroznunk. A logika egyszerű volt: akkoriban az emberek átlagosan 70 évig éltek, a kutyák pedig nagyjából 10-ig – nemes egyszerűséggel innen jött a szorzás ötlete. Olvass még a témában „Meg kell békélned a csalódásaiddal” – A legnagyobb kínai bölcseletek Nem ülésre lettünk teremtve. Ezért létfontosságú a testmozgás, ha irodai munkát végzel Ezektől az ételektől csak még éhesebb leszel rövid időn belül Húst ennél hússal? 4 különös menstruációs panasz, amiről nem gondolnád, hogy az

Az alapszabály könnyen megjegyezhető volt, ezért futótűzként terjedt és mivel akkoriban az információáramlás még meglehetősen ingatag lábakon állt, senki nem tudott utánajárni a háttér információknak.

Csakhogy a kutyák fejlődése nem ennyire egyenes vonalú és egyértelmű: az első 1-2 évük például „sokkal gyorsabban telik”, mint az azt követő éveik, így már emiatt sem stimmel a képlet.

A cikk folytatódik, lapozz!