„A kislány örökre a szívembe lopta magát” – Mitől kedvelted meg a gyereked szerelmét?

A lányunk fél évre külföldre ment tanulni a barátja - akit egy semmirekellő, link füvesnek tartottam - minden héten átjött, „játszani” a legkisebb fiunkkal. (Igen, negyven plusszosan lett még egy meglepetés-babánk). Egyszer megkérdeztem a srácot, mi a hátsó szándéka azzal, hogy idelátogat. Elmondta, hogy a lányom attól fél, hogy mire hazajön, a kisöccse nem fog emlékezni rá és ő megígérte neki, hogy minden héten átjön és megmutatja neki a fotóját. Majd elővett a zsebéből egy rakás fotót a lányomról, amiket játék közben mutogatott a gyereknek. Azt hittem, elsírom magam.



