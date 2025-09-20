„A kislány örökre a szívembe lopta magát” – Mitől kedvelted meg a gyereked szerelmét?
iStock

„A kislány örökre a szívembe lopta magát” – Mitől kedvelted meg a gyereked szerelmét?

Szőke Angéla
Írta 2025.09.20.

Partnerünket elfogadtatni a szüleinkkel stresszes dolog, de az alább tíz esetben simán ment.

1/10 A fotók

A fotók
A lányunk fél évre külföldre ment tanulni a barátja - akit egy semmirekellő, link füvesnek tartottam - minden héten átjött, „játszani” a legkisebb fiunkkal. (Igen, negyven plusszosan lett még egy meglepetés-babánk). Egyszer megkérdeztem a srácot, mi a hátsó szándéka azzal, hogy idelátogat. Elmondta, hogy a lányom attól fél, hogy mire hazajön, a kisöccse nem fog emlékezni rá és ő megígérte neki, hogy minden héten átjön és megmutatja neki a fotóját. Majd elővett a zsebéből egy rakás fotót a lányomról, amiket játék közben mutogatott a gyereknek. Azt hittem, elsírom magam.

2/10 Labda

Labda
A férjem is focizott, a fiam is focista. Minden barátnője focifanatikus volt. Úgy alakult, hogy az aktuális lánnyal kettesben kellett leautóznunk a Balatonra. Kezdetben döcögött a beszélgetés, de miután kiderült, hogy ő is utálja a focit, instant barátnők lettünk.

3/10 A rádió

A rádió
Vettem egy új autórádiót, de volt egy kis gond a vezetékekkel és az istennek nem sikerült beszerelnem. A lányom hosszú hajú, hippi barátja - akiből azt sem néztem ki, hogy a kávéfőzőt be tudja kapcsolni - azt mondta megnézi és ugyan egy fél napot eltöltött vele, de végül megcsinálta. Sőt, még a műszerfal - általam - teljesen szétbarmolt vezetékezését is rendbe tette! Ezek után úgy szerettem, mintha a saját fiam lenne.

