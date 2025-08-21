A lányos szülők az átlagnál szebbek! A gyerek neme és a fogantatás

Általános tévhit, hogy az anyán múlik a születendő gyermek neme. Sajnálatos módon ez az elv már számtalanszor befolyásolta szörnyű módon az emberek életét, pedig inkább a férfin, semmint a nőn múlik, hogy a gyermek fiú lesz, avagy lány.

Hogy is vannak a kromoszómák?

Azt már jó eséllyel mindenki tudja, hogy a gyermek egy férfi és egy nő tökéletes összeolvadása, hiszen a csemete mindkét szülőtől fele-fele arányban örökli a géneket.

Ez az állítás tökéletes igaz a nem kialakulásakor, ami egyébiránt a fogantatás során el is dől. Egy nő XX, egy férfi pedig XY kromoszómapárral rendelkezik. Ennek nyomán (elviekben) egy nőnek csak lánygyermeke lehetne, hiszen ő kizárólag az X kromoszómát tudja biztosítani a megtermékenyítés során.

Azonban nem csak nő, hanem férfi is kell az egyesüléshez: amennyiben ő az X kromoszómáját adja az együttlét során, úgy az elvből valóság lesz, lánygyermek fogan. Ha azonban a férfi a kromoszómapár másik felét juttatja célba, akkor az Y és az X kromoszóma párosulásából fiúgyermek fog születni. A genetika szintjén tehát szó sincs arról a sokszor degradáló elvről, hogy a gyermek neméért a nő felelős.

Ennyire azért nem egyszerű

Ha ennyire egyszerű lenne az egész, akkor jó eséllyel nem lenne olyan bonyolult tudomány a genetika, de természetesen számtalan tényező befolyásolja még a gyermek nemét.

A tudományos alapokon maradva néhány évvel ezelőtt fedezték fel, hogy nem mindig a leggyorsabb spermium nyeri el a petesejt tetszését.

Ennek nyomán hiába ér előbb célba egy Y kromoszómát szállító spermium, a petesejt úgymond elutasíthatja, és várhat egy következő jelentkezőre. Bár a folyamat egyelőre nem egészen világos, úgy tűnik, a petesejt biológiai szempontokat vesz figyelembe.

Mellőzheti a kevésbé ideális jelölteket annak érdekében, hogy amikor megtörténik a megtermékenyítés, a „végeredmény” valóban tökéletes és egészséges legyen.

Mi befolyásolja még?

Különféle, nagyon érdekes kutatásokat végeztek annak érdekében, hogy még jobban meghatározhassák, mitől függ a gyermek neme. Sajnálatos módon erre a különleges folyamatra nincs még egyöntetű válaszunk, de az eredmények ismét csak a rendkívül hatékony és bölcs anyatermészetre engednek következtetni. Kevésbé vidám példa, de a háborúk során több fiúgyermek születik, mint lány.

Ugyanez igaz a gazdag családokra, akik általában olyan tulajdonságokat örökítenek, amik a fiúk számára hasznosabbak.

Nem éppen sovány vigasz a lányos szülők számára, hogy a felmérések szerint ők az átlagnál szebbek, hiszen a szépség a női nemnek jóval fontosabb, mint a férfiaknak.

A tulajdonságok is számítanak: a határozott, férfias jegyeket hordozó szülőknek nagyobb eséllyel lesz fiúk, mint egy érzelmes, empatikus párnak.

