Hogyan fogja a kezedet? Ebből kiderül, milyen a párkapcsolatotok

Egy kézfogás szinte mindent elmond az emberről: nem véletlen, hogy bemutatkozás után van, aki szimpatikus, van, aki félelmet kelt és van, aki túlságosan gyengének tűnik. De mi a helyzet a párkapcsolatokkal? Talán idáig nem gondoltál rá, de sokat elmond a szerelmetekről, hogyan fogjátok a másik kezét.
1/5 Kinek a keze van elöl?
Ha a klasszikus kézfogás jellemző rátok, akkor minden bizonnyal teljes harmóniában éltek egymással. Rendben van köztetek a kémia, nyugalomban éltek, ám mégis inkább a biztonság és a ragaszkodás az, ami jellemző rátok, semmint az őrült szenvedély. Azon minden bizonnyal túl vagytok már, de ez az idő múlásával így is van rendjén!
Ugyanakkor árulkodik rólatok, melyikőtök keze van elöl. Amennyiben a párodé, úgy ő védelmez, óv és támogat téged, de ezért cserébe elvárja, hogy ő lehessen a nagybetűs férfi. Minden bizonnyal erős, domináns alkat, aki szeret irányítani
Ha pont fordítva fogjátok egymás kezét, akkor te vagy az irányító fél, míg, ha felváltva, egyenlő arányban oszlik el köztetek minden, egyikőtök sem érzi úgy, hogy vezetnie kellene a másikat.
2/5 Az ujjak is árulkodnak
Ha úgy fogjátok a másik kezét, hogy ujjaitok összefonódnak, akkor minden bizonnyal az életetek is hasonlóan egybeolvadt már. Éppen úgy kapaszkodtok egymásba az élet minden területén, ahogy az ujjaitok összefonódnak a kezeiteken.
Ez a kézfogás teljesen kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolatra utal, feltéve, hogy kellően szoros az ujjak ölelése.
Persze, nem arról van szó, hogy ha néha lazítotok rajtuk, akkor gond van köztetek, de ha észreveszed, hogy a korábbiakkal ellentétben a barátod távol tartja az ujjait, akkor valószínű kicsit meglazult köztetek valami.
Ez akkor is igaz, ha éppen csak egy-két ujjat akasztotok össze. Kapcsolat kezdetén ez biztató jel, közeledni próbál hozzád, jelezni érdeklődését. Később azonban pontosan ennek ellentettjét, az eltávolodást mutatják a laza ujjak.
Egyértelmű jelei vannak annak, ha a párod túlzásba esik a dominanciájával, irányításvágyával, valamint annak is, ha kicsit ráunt a kapcsolatotokra, de ezt vehemenciája miatt csak így tudja kimutatni.
Miről is van szó? Ha úgy fogja a kezedet, hogy időnként erősen megszorítja, az egyértelműen erre utal. Nem tudatos nála a dolog, időről időre neked kell figyelmeztetned, hogy már nincs vérkeringésed, kicsit legyen gyengédebb.
Árulkodik erről a magatartásról az is, ha szinte húz magával. Előre mutat az ő kézfeje, a tiéd hátra (erről korábban már volt szó), és úgy érzed, már-már rángat, hogy az ő tempójában haladj.
Egyértelműen a türelmetlenség, az irányításvágy fitogtatása, továbbá némi unottság is áll a háttérben.