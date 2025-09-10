Hogyan fogja a kezedet? Ebből kiderül, milyen a párkapcsolatotok

Ha úgy fogjátok a másik kezét, hogy ujjaitok összefonódnak, akkor minden bizonnyal az életetek is hasonlóan egybeolvadt már. Éppen úgy kapaszkodtok egymásba az élet minden területén, ahogy az ujjaitok összefonódnak a kezeiteken.



Ez a kézfogás teljesen kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolatra utal, feltéve, hogy kellően szoros az ujjak ölelése.



Persze, nem arról van szó, hogy ha néha lazítotok rajtuk, akkor gond van köztetek, de ha észreveszed, hogy a korábbiakkal ellentétben a barátod távol tartja az ujjait, akkor valószínű kicsit meglazult köztetek valami.



Ez akkor is igaz, ha éppen csak egy-két ujjat akasztotok össze. Kapcsolat kezdetén ez biztató jel, közeledni próbál hozzád, jelezni érdeklődését. Később azonban pontosan ennek ellentettjét, az eltávolodást mutatják a laza ujjak.



