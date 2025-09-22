Hidegrekord veszély: szeptember 22-én fagypont környéki hőmérséklet jön

Óránkénti bontásban a mai időjárás a következőképpen alakul:
- Reggel 6 órától 9 óráig a hőmérséklet lassan emelkedik 14-17 fok közé. A légmozgás gyenge, változó irányú szél várható, így csapadék nem valószínű.
- Délelőtt 9-től 12 óráig tovább melegszik az idő, 18-21 fok körül alakul a hőmérséklet, a napos idő dominál, némi fátyolfelhőzet előfordulhat, de eső nem lesz.
- Délután 12-től 18 óráig az időjárás folyamatosan melegedik, a legmagasabb hőmérséklet 25-28 fok között alakul, a légmozgás továbbra is gyenge, legfeljebb 10-15 km/órás szél fújhat délies irányból. Csapadék ma nem várható.
- Este 18 órától 21 óráig a hőmérséklet visszaesik 20-22 fok közé, a szél mérsékelt marad, továbbra is száraz idő ígérkezik.
- Éjszaka 21 órától másnap hajnalig 14-16 fok körüli lehűlés várható, szél gyenge lesz, az ég általában derült marad.
A pollenhelyzet alapján ma mérsékelt pollen koncentráció várható, főként a parlagfű és fűfélék pollenje található nagyobb mennyiségben a levegőben. Allergiásoknak javasolt a reggeli és a késő esti szabadban tartózkodás csökkentése, valamint a megfelelő allergia elleni készítmények használata.
Összességében a mai időjárás Magyarországon kellemes, meleg, száraz, enyhe széllel, ideális napot ígér a szabadban való tartózkodáshoz, de allergiásoknak fontos a pollenhelyzet figyelése.
Olvass még a témában
Pollenhelyzet Magyarországon: készülj fel az allergiás tünetekre, ne hagyd, hogy a pollenek meglepjenek!
A mai időjárás majdnem tökéletes. Kellemes hőmérséklet, enyhe szellő
Szeptember 15. időjárás: Enyhe meleg, záporokkal és zivatarokkal, majd lehűlés
Pollenhelyzet Magyarországon: friss előrejelzés allergiásoknak segítő tippekkel