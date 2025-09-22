Hidegrekord veszély: szeptember 22-én fagypont környéki hőmérséklet jön

Ma, 2025. szeptember 22-én Magyarországon nagyrészt napos, száraz időre számíthatsz, kevés fátyolfelhővel az égen.

Óránkénti bontásban a mai időjárás a következőképpen alakul:

Reggel 6 órától 9 óráig a hőmérséklet lassan emelkedik 14-17 fok közé. A légmozgás gyenge, változó irányú szél várható, így csapadék nem valószínű.

Délelőtt 9-től 12 óráig tovább melegszik az idő, 18-21 fok körül alakul a hőmérséklet, a napos idő dominál, némi fátyolfelhőzet előfordulhat, de eső nem lesz.

Délután 12-től 18 óráig az időjárás folyamatosan melegedik, a legmagasabb hőmérséklet 25-28 fok között alakul, a légmozgás továbbra is gyenge, legfeljebb 10-15 km/órás szél fújhat délies irányból. Csapadék ma nem várható.

Este 18 órától 21 óráig a hőmérséklet visszaesik 20-22 fok közé, a szél mérsékelt marad, továbbra is száraz idő ígérkezik.

Éjszaka 21 órától másnap hajnalig 14-16 fok körüli lehűlés várható, szél gyenge lesz, az ég általában derült marad.

A pollenhelyzet alapján ma mérsékelt pollen koncentráció várható, főként a parlagfű és fűfélék pollenje található nagyobb mennyiségben a levegőben. Allergiásoknak javasolt a reggeli és a késő esti szabadban tartózkodás csökkentése, valamint a megfelelő allergia elleni készítmények használata.