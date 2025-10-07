Őszies az idő, de még kellemes. Ilyen időjárásra számíts ma

Óránkénti bontásban a mai nap jellemzői:
6-9 óra között: A hőmérséklet 9-11 °C között alakul, kevés felhő mellett több helyen kisüt a nap. Szél gyenge északnyugati irányból 10-20 km/h sebességgel.
9-12 óra között: A hőmérséklet emelkedik 14-16 °C-ig, több órás napsütés valószínű. Csapadék nem várható, a szél mérsékelt, főleg északnyugati.
12-15 óra között: A legmelegebb időszak, 16-18 °C körüli maximumok, többnyire napos idő, de délkelet felől enyhe gomolyfelhősödés lehet. Szél délnyugatira fordul, 15-25 km/h sebességgel.
