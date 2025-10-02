Kutatások szerint a hideg zuhany javítja az inzulinérzékenységet
Kutatások szerint a hideg zuhany javítja az inzulinérzékenységet

Farkas Izabella
Írta 2025.10.02.

Mindannyian hallottunk már a hideg zuhany áldásos hatásairól, legyen szó ébresztő hatásáról, vagy éppen arról, hogy segíthet a bőrfeszesítésben. Azonban egy, a közelmúltban folytatott kutatás szerint további előnyökkel is járhat a hideg víz alatti zuhanyozás. Kiderült ugyanis, hogy a hideg zuhany hozzájárulhat az inzulinérzékenység javításához, ami különösen fontos lehet a cukorbetegség kockázatának csökkentése szempontjából.

Mit jelent az inzulinérzékenység?

Az inzulinérzékenység egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy a szervezet milyen hatékonyan képes felhasználni az inzulint, amely a vércukorszint szabályozásában játszik kulcsszerepet. Amikor az inzulinérzékenység csökken, a szervezetnek több inzulinra van szüksége ugyanazon vércukorszint fenntartásához, ami idővel inzulinrezisztenciához és végső soron 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához vezethet.

