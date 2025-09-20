5 hétköznapi tárgy, amiben több a baktérium, mint a WC-deszkán
iStock

5 hétköznapi tárgy, amiben több a baktérium, mint a WC-deszkán

Farkas Izabella
Írta 2025.09.20.

Amikor baktériumokról van szó, az emberek általában elsőként a mellékhelyiségekre, különösen a WC-deszkára gondolnak. Azonban a mindennapi tárgyaink—amelyeket kezünk ügyében tartunk, vagy épp a közelünkben tartunk—olyan mennyiségű baktériumot hordozhatnak, amire álmunkban sem gondolnánk. Az alábbiakban öt olyan hétköznapi tárgyat mutatunk be, amelyek baktériumtartalma meghaladhatja az WC-deszkáét.

Konyhai vágódeszka

A konyha a háztartás szíve, azonban kevesen tudatosítják, hogy a konyhai vágódeszkák rengeteg baktérium melegágyai lehetnek. Főként a faanyagú vágódeszkák szívják magukba a nedvességet, ami kedvező táptalajt biztosít a mikrobák számára. A nyers hús és zöldségek előkészítése során ottmaradó maradványok tovább fokozzák a kockázatot.

Fontos, hogy alaposan tisztítsuk meg őket minden használat után, és időnként fertőtlenítsük, hogy elkerüljük a káros baktériumok felhalmozódását. Érdemes külön vágódeszkát használni a húsokhoz és a zöldségekhez is.

