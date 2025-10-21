Hétköznapi dolgok, amikkel több nevetést hozhatsz az életedbe
iStock

Hétköznapi dolgok, amikkel több nevetést hozhatsz az életedbe

Schuster Borka
2025.10.21.

A nevetés nem csak kellemes érzés, hanem segít a stresszoldásban és a társas kapcsolatok erősítésében. Öt jól használható stratégiával tudatosan is több nevetést vihetünk a mindennapjainkba.

A nevetés nem csak kellemes érzés – pszichológiai kutatások szerint szerepe van a stresszoldásban, a társas kapcsolatok erősítésében és a pozitív közérzet fenntartásában. A szakértők szerint pedig öt jól használható stratégiával tudatosan is több nevetést tudunk becsempészni a mindennapjainkba. Miért ne próbálnád ki őket?

Keress aktívan humort

Az első lépés az, hogy ne várj rá: keresd meg a humort. Nézz vicces sorozatokat, hallgass komikus podcastokat vagy bombázz magad vicces képekkel, mémekkel. Figyeld meg, mi az, ami tényleg megnevettet – ez segít finomhangolni, hogy neked mi működik igazán.

Érdemes olyan társaságot választani, ahol a humor természetes – mert ritkábban nevetünk egyedül, mint mások között. Egy közös filmszeánsz, stand-up est vagy egyszerű esti beszélgetés sok könnyed pillanatot hozhat.

Olvass még a témában

Tipp: Állíts össze egy „nevetős lejátszási listát” (vicces jelenetek, stand-up videók, rövid kabarék). Amikor van pár perc szabadidőd (pl. reggeli kávé alatt, metrózás közben), indítsd el. Kis rendszerességgel már óriási változást hozhat ez a gyakorlat a mindennapjaidba.

