Ezeket a háztartási szereket inkább hagyd el – hormonális okok miatt

A háztartási szerek mindennapjaink részei, hiszen tisztaságot és rendet szeretnénk fenntartani otthonunkban. Azonban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ezek a szerek milyen mértékben befolyásolhatják egészségünket, különösen hormonális működésünkre gyakorolt hatásuk révén.

Először azt érdemes megérteni, hogy nem minden háztartási szer veszélyes vagy kerülendő. Azonban, amikor kiválasztjuk a termékeinket, érdemes tudatos döntéseket hozni, mert egyes összetevők hosszú távon károsíthatják hormonháztartásunk egyensúlyát.

Milyen összetevőkre figyeljünk?

A háztartási szerek számos vegyszert tartalmazhatnak, amelyek közül néhány különösen káros lehet egészségünkre. Ezek közé tartoznak a ftalátok, parabének és bizonyos antibakteriális anyagok, mint például a triklozán.

⚠️ Mire figyelj vásárláskor?

Kerüld azokat a termékeket, amelyeken a címkén csak annyi szerepel, hogy “fragrance” , “parfum” – ez gyakran elfedi a ftalátokat.

, – ez gyakran elfedi a ftalátokat. Részesítsd előnyben az illatmentes , bio vagy öko tanúsítvánnyal rendelkező tisztítószereket.

, vagy tisztítószereket. Nézz utána, hogy a termék nem tartalmaz triklozánt vagy parabéneket – sok gyártó már külön ki is írja, ha mentes ezektől.

