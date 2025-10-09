Ezeket a háztartási szereket inkább hagyd el – hormonális okok miatt
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Ezeket a háztartási szereket inkább...

Ezeket a háztartási szereket inkább hagyd el – hormonális okok miatt

Farkas Izabella
Írta 2025.10.09.

A háztartási szerek mindennapjaink részei, hiszen tisztaságot és rendet szeretnénk fenntartani otthonunkban. Azonban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ezek a szerek milyen mértékben befolyásolhatják egészségünket, különösen hormonális működésünkre gyakorolt hatásuk révén.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Először azt érdemes megérteni, hogy nem minden háztartási szer veszélyes vagy kerülendő. Azonban, amikor kiválasztjuk a termékeinket, érdemes tudatos döntéseket hozni, mert egyes összetevők hosszú távon károsíthatják hormonháztartásunk egyensúlyát.

Milyen összetevőkre figyeljünk?

A háztartási szerek számos vegyszert tartalmazhatnak, amelyek közül néhány különösen káros lehet egészségünkre. Ezek közé tartoznak a ftalátok, parabének és bizonyos antibakteriális anyagok, mint például a triklozán.

A ftalátok gyakran megtalálhatók az illatosított termékekben, például légfrissítőkben és mosószerekben. Ezek az anyagok hormonális zavarokat okozhatnak, befolyásolva a reproduktív rendszert és elősegítve a hormonérzékeny daganattípusok kialakulását.

Olvass még a témában

⚠️ Mire figyelj vásárláskor?

  • Kerüld azokat a termékeket, amelyeken a címkén csak annyi szerepel, hogy “fragrance”, “parfum” – ez gyakran elfedi a ftalátokat.
  • Részesítsd előnyben az illatmentes, bio vagy öko tanúsítvánnyal rendelkező tisztítószereket.
  • Nézz utána, hogy a termék nem tartalmaz triklozánt vagy parabéneket – sok gyártó már külön ki is írja, ha mentes ezektől.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

A legfrissebb beauty trendek a New York-i Fashion Weekről

A legfrissebb beauty trendek a New York-i Fashion Weekről
Az ember biztonságra törekszik, pedig fejlődni csak bizonytalanságban lehet

Az ember biztonságra törekszik, pedig fejlődni csak bizonytalanságban lehet
3 hónap utazás Ázsia körül – Malajziától Vietnámig

3 hónap utazás Ázsia körül – Malajziától Vietnámig
Jó vagy rossz ötlet vizet melegíteni teához a mikróban?

Jó vagy rossz ötlet vizet melegíteni teához a mikróban?
5 öregítő smink hiba, ami egy évtizedet is rád pakol

5 öregítő smink hiba, ami egy évtizedet is rád pakol
5 árulkodó jel, hogy a pasid munkahelyi viszonyba kezdett

5 árulkodó jel, hogy a pasid munkahelyi viszonyba kezdett
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK