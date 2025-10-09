Ezeket a háztartási szereket inkább hagyd el – hormonális okok miatt

Először azt érdemes megérteni, hogy nem minden háztartási szer veszélyes vagy kerülendő. Azonban, amikor kiválasztjuk a termékeinket, érdemes tudatos döntéseket hozni, mert egyes összetevők hosszú távon károsíthatják hormonháztartásunk egyensúlyát.
Milyen összetevőkre figyeljünk?
A háztartási szerek számos vegyszert tartalmazhatnak, amelyek közül néhány különösen káros lehet egészségünkre. Ezek közé tartoznak a ftalátok, parabének és bizonyos antibakteriális anyagok, mint például a triklozán.
⚠️ Mire figyelj vásárláskor?
- Kerüld azokat a termékeket, amelyeken a címkén csak annyi szerepel, hogy “fragrance”, “parfum” – ez gyakran elfedi a ftalátokat.
- Részesítsd előnyben az illatmentes, bio vagy öko tanúsítvánnyal rendelkező tisztítószereket.
- Nézz utána, hogy a termék nem tartalmaz triklozánt vagy parabéneket – sok gyártó már külön ki is írja, ha mentes ezektől.
