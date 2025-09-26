Ezek a háziállatok tényleg előre megérzik a földrengést

A különböző természeti katasztrófák, mint például a földrengések, gyakorta váratlanul érik az embereket, éppen ezért fontos, hogy minden lehetőséget megvizsgáljunk, amelyek segíthetnek ezek előrejelzésében. Az emberek már évszázadok óta megfigyelték, hogy az állatok viselkedése megváltozik a nagyobb földrengések előtt, és azóta is foglalkoztatja a tudósokat ez a rejtély. De vajon tényleg képesek-e az állatok előre érezni ezeket a természeti jelenségeket?

Kevés ijesztőbb dolog van annál, mint amikor a talaj hirtelen megmozdul alattunk. A földrengés előrejelzésére a tudomány már évtizedek óta keresi a megoldást, de sok beszámoló arra utal, hogy bizonyos állatok már jóval az első rengés előtt jeleket mutatnak. Vajon tényleg van bennük valami „hatodik érzék”? És mely házi kedvencek azok, akik a legtöbb gazdi szerint előre tudják, ha baj közeleg? Nézzük!

Kutyák

A kutyák híresek kifinomult érzékszerveikről: szaglásuk 100 ezerszer, hallásuk pedig akár négyszer-ötször élesebb, mint az emberé. Több történet is kering arról, hogy kutyák percekkel vagy akár órákkal a földrengés előtt szokatlanul kezdtek viselkedni: ugattak, ide-oda rohangáltak, vagy épp kétségbeesetten bújtak a gazdájukhoz.

Japánban, ahol a földrengések szinte mindennaposak, számos gazdi számolt be arról, hogy kutyájuk „megőrült" közvetlenül a rengés előtt. A kutatók feltételezik, hogy a kutyák érzékelhetik a talaj legkisebb rezgéseit, vagy hallhatják azokat a hangokat, amelyeket a föld kéregmozgása kelt, még mielőtt mi emberek bármit is észrevennénk.

