Hároméves ciklus kezdődött idén: a türelmed és az önállóságod kerül a fókuszba

Képzeld el, hogy egy hatalmas, kozmikus tanár érkezik az életedbe, aki ugyan nem engedi a lógást, de cserébe megtanít, hogyan állj ki önmagadért – helló Szaturnusz!
A váltás, ami 3 évig hatással lesz ránk
A Szaturnusz idén tavasszal (május 24–25.) kilépett a Halak mély, érzelmes világából, majd belépett a Kos tüzes, indulatos energiájába. Ez a fordulat nem kevesebb, mint három évig lesz velünk, egészen 2028. május 13-ig, és alapjaiban formálja át azt, ahogyan a felelősségről, a határokról és az önállóságról gondolkodunk.
Ha eddig inkább sodródtál az árral, vagy hajlamos voltál befelé fordulni, most azt érezheted, hogy muszáj cselekedned. Mintha belülről jönne a nyomás, egy feszítő érzés, hogy ideje kézbe venned az irányítást. És valóban: a Kos tüze mindig azonnali akciót kívánna, de a Szaturnusz megállít, és felteszi a kérdést: „Biztos, hogy készen állsz rá? Van hozzá stabil alapod?”
Ez a kettősség néha bizonytalanságot vagy káoszt szülhet, de éppen az a cél, hogy kezelni tudd a zűrzavart és felfedezd, mennyire erős vagy. Valójában arról van szó, hogy most tanulhatod meg, hogyan építs stabil alapokat a saját álmaidnak.
A Kosban járó Szaturnusz egyszerre izgalmas és zavarba ejtő. Mintha azonos időben éreznéd azt, hogy minden sürget, közben viszont megszólal a belső hangod, ami helyetted is rálép a fékre. Ez a kettősség azért jelenik meg, mert a Kos ösztönösen cselekedne, a Szaturnusz viszont megállít, és azt kérdezi: „Biztosan ezt akarod? Van már konkrét terved?” Így előfordulhat, hogy bizonytalanságot, vagy akár kisebb káoszt tapasztalsz, mielőtt kitisztulna előtted a lényeg. Egy szó, mint száz, itt az alkalom, hogy megtanulj a sötétben, a mélypontok környékén is tájékozódni és felfedezd, mennyire erős vagy valójában!