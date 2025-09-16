Hároméves ciklus kezdődött idén: a türelmed és az önállóságod kerül a fókuszba

A Szaturnusz új ciklusa idén tavasszal kezdődött, amely három évig hatással lesz az életünkre. Ez az időszak a felelősségről, a határokról és az önállóságról szól, ahol a türelem és az önállóság próbája elé nézünk.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Képzeld el, hogy egy hatalmas, kozmikus tanár érkezik az életedbe, aki ugyan nem engedi a lógást, de cserébe megtanít, hogyan állj ki önmagadért – helló Szaturnusz!

A váltás, ami 3 évig hatással lesz ránk

A Szaturnusz idén tavasszal (május 24–25.) kilépett a Halak mély, érzelmes világából, majd belépett a Kos tüzes, indulatos energiájába. Ez a fordulat nem kevesebb, mint három évig lesz velünk, egészen 2028. május 13-ig, és alapjaiban formálja át azt, ahogyan a felelősségről, a határokról és az önállóságról gondolkodunk.

Ha eddig inkább sodródtál az árral, vagy hajlamos voltál befelé fordulni, most azt érezheted, hogy muszáj cselekedned. Mintha belülről jönne a nyomás, egy feszítő érzés, hogy ideje kézbe venned az irányítást. És valóban: a Kos tüze mindig azonnali akciót kívánna, de a Szaturnusz megállít, és felteszi a kérdést: „Biztos, hogy készen állsz rá? Van hozzá stabil alapod?” Mások ezeket olvassák 5 különleges babona, amire csak Telihold idején számíthatunk Gázláng-effektus: a hiba, ami súlyosan aláássa a szülő-gyerek bizalmat Akkor most ártalmas a teflon az egészségre? Utánanéztünk! Erősebbek a menstruációs görcsök, ha ezt csinálod

Ez a kettősség néha bizonytalanságot vagy káoszt szülhet, de éppen az a cél, hogy kezelni tudd a zűrzavart és felfedezd, mennyire erős vagy. Valójában arról van szó, hogy most tanulhatod meg, hogyan építs stabil alapokat a saját álmaidnak.

A Kosban járó Szaturnusz egyszerre izgalmas és zavarba ejtő. Mintha azonos időben éreznéd azt, hogy minden sürget, közben viszont megszólal a belső hangod, ami helyetted is rálép a fékre. Ez a kettősség azért jelenik meg, mert a Kos ösztönösen cselekedne, a Szaturnusz viszont megállít, és azt kérdezi: „Biztosan ezt akarod? Van már konkrét terved?” Így előfordulhat, hogy bizonytalanságot, vagy akár kisebb káoszt tapasztalsz, mielőtt kitisztulna előtted a lényeg. Egy szó, mint száz, itt az alkalom, hogy megtanulj a sötétben, a mélypontok környékén is tájékozódni és felfedezd, mennyire erős vagy valójában!

A cikk folytatódik, lapozz!