Hajszín pszichológia: mit üzen a hajszíned másoknak?

Az, hogy egy adott hajszín milyen hatást vált ki a környezetedből, izgalmas út a személyiség és a társadalmi percepció közötti összefüggések feltárására. Látszólag csupán esztétikai kérdés, de a hajszín annál sokkal mélyebben gyökerezik, egyfajta kommunikációs eszközként is funkcionál. A különböző árnyalatok különböző üzeneteket közvetítenek, és befolyásolják azt az első benyomást, amelyet az emberek rólad alkothatnak. Fedezzük fel együtt, mit közvetítenek a leggyakoribb hajszínek!
Barna haj
A barna haj színének viselőit gyakran az intelligencia és megbízhatóság jellemzi. Ez az árnyalat, amely a természetesség üzenetét sugározza, sokak szemében megbízhatóvá és stabil alakká teszi viselőjét.
Egyes kutatások szerint a barna hajú emberek gyakrabban érik el a szakmai csúcsot, talán a hajszínnek ezek az asszociációi is hozzájárulhatnak ehhez. Ezért gyakran van az, hogy állásinterjúk előtt sokan úgy döntenek, hogy ezt az árnyalatot választják.