„Ha túl odaadó vagy, kihasználnak” – 10 igazság az életben, amit soha ne felejts el

Az élet sokszor nem úgy alakul, ahogyan azt eltervezzük. Gyakran érezzük úgy, hogy mindent megteszünk másokért, de ezt nem mindig hálálják meg. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal a néhány alapigazsággal, amelyek segítenek megvédeni magunkat és jól dönteni az élet különböző helyzeteiben.
„Ha túl odaadó vagy, kihasználnak”
Sokan gondolják úgy, hogy ha mindent megadnak másoknak, akkor ők is megkapják a nekik járó figyelmet és szeretetet. Azonban gyakran az a helyzet, hogy az emberek hajlamosak kihasználni azokat, akik túlságosan odaadóak.
A kulcs az egészséges határok kialakítása, ahol világosan kommunikáljuk, meddig megyünk el másokért.