„Ha túl odaadó vagy, kihasználnak” – 10 igazság az életben, amit soha ne felejts el
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / „Ha túl odaadó vagy, kihasználnak”...

„Ha túl odaadó vagy, kihasználnak” – 10 igazság az életben, amit soha ne felejts el

Farkas Izabella
Írta 2025.10.12.

Az élet sokszor nem úgy alakul, ahogyan azt eltervezzük. Gyakran érezzük úgy, hogy mindent megteszünk másokért, de ezt nem mindig hálálják meg. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal a néhány alapigazsággal, amelyek segítenek megvédeni magunkat és jól dönteni az élet különböző helyzeteiben.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

„Ha túl odaadó vagy, kihasználnak”

Sokan gondolják úgy, hogy ha mindent megadnak másoknak, akkor ők is megkapják a nekik járó figyelmet és szeretetet. Azonban gyakran az a helyzet, hogy az emberek hajlamosak kihasználni azokat, akik túlságosan odaadóak.

Ez nem azt jelenti, hogy mindig tartózkodónak kell lenni, de fontos felismerni, mikor lépi át valaki a határokat. Például a munkahelyen, ha mindig minden feladatot elvállalsz, kollégáid könnyen túlhajszolhatnak, míg ők lazábban veszik a dolgokat.

A kulcs az egészséges határok kialakítása, ahol világosan kommunikáljuk, meddig megyünk el másokért.

Olvass még a témában

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/10
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

A sportolást sokáig büntetésnek éreztem, aztán lett egy „megvilágosodásom”

A sportolást sokáig büntetésnek éreztem, aztán lett egy „megvilágosodásom”
Ezt hozza 2025. október 12. a numerológia szerint – a stabilitás, rendteremtés napja

Ezt hozza 2025. október 12. a numerológia szerint – a stabilitás, rendteremtés napja
Így díszítsd az unalmas farmerdzsekidet – és megsokszorozod az értékét!

Így díszítsd az unalmas farmerdzsekidet – és megsokszorozod az értékét!
Ez a sült almás muffin tökéletes Jézuskaváró finomság

Ez a sült almás muffin tökéletes Jézuskaváró finomság
Csillagjegyek a legpedánsabbtól a legrendetlenebbig

Csillagjegyek a legpedánsabbtól a legrendetlenebbig
A szeretethiánynak ilyen lelki és testi következményei vannak

A szeretethiánynak ilyen lelki és testi következményei vannak
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK