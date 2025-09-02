Ha ezeken a dátumokon születtél, mindig gondjaid lesznek a pénzügyeiddel
istockphoto.com

Ha ezeken a dátumokon születtél, mindig gondjaid lesznek a pénzügyeiddel

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.02.

Minden hónapban azt veszed észre, hogy jóval előbb elfogy a pénzed, mint kellene? Nem találsz megfelelő munkahelyet vagy éppen ellenkezőleg, jól keresel, de folyton túlköltekezel?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Lehet, hogy nem a pénzügyi tudásoddal van baj, hanem azzal a bizonyos dátummal, amikor világra jöttél. Egyes napok ugyanis különös energiát hordoznak: a számmisztika szerint előfordulhat, hogy a születésnapod végett szinte sorsszerűen rosszabbul tudod kezelni az anyagiakat, mint mások.

Nézzük, mely születési napok tartoznak a „kihívásos” kategóriába, és mit tehetsz, hogy ne legyen folyton üres a bankszámlád!

Június és minden hónap 6. napja

Született álmodozók a numerológia szerint azok, akiknek a hatos szám szövi át a születésnapját. Nemcsak, hogy szeretnek nagyban gondolkodni, de sokszor tényleg álomvilágban élnek – és ezek az álmok bizony költségesek lehetnek.

Mások ezeket olvassák

Ha te is júniusban láttad meg a napvilágot vagy 6-án születtél, előfordulhat, hogy túl könnyen megbízol másokban, hajlamos vagy érzelmi alapon dönteni, és emiatt gyakran költesz hirtelen felindulásból (ráadásul sokat).

Mit tehetsz? Ha a te születési képletedben is ott van a 6-os, akkor az egyik legfontosabb leckéd az életben, hogy megtanulj nemet mondani – akár saját magadnak is.

