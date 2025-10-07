Ha a pénz nem lenne gond, elhagynád a párod? 10 őszinte válasz

Egy friss felmérés szerint az amerikaiak fele elhagyná partnerét 1 millió dollárért. Tényleg ennyire számít a pénz? Összegyűjtöttünk 10 őszinte választ a kérdésre.

Együtt

Nem, mert – annak ellenére, hogy nem vet fel minket a pénz és előfordul, hogy a hónap utolsó napjaiban már egy fillérünk sincs – mi együtt vagyunk egy csapat, egy család. Ő intézetis gyerek, én nem tartom a kapcsolatot a családommal, így csak mi vagyunk egymásnak.

