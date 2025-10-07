Ha a pénz nem lenne gond, elhagynád a párod? 10 őszinte válasz
iStock

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / Ha a pénz nem lenne gond, elhagynád a...

Ha a pénz nem lenne gond, elhagynád a párod? 10 őszinte válasz

Szőke Angéla
Írta 2025.10.07.

Egy friss felmérés szerint az amerikaiak fele elhagyná partnerét 1 millió dollárért. Tényleg ennyire számít a pénz? Összegyűjtöttünk 10 őszinte választ a kérdésre.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Együtt

Nem, mert – annak ellenére, hogy nem vet fel minket a pénz és előfordul, hogy a hónap utolsó napjaiban már egy fillérünk sincs – mi együtt vagyunk egy csapat, egy család. Ő intézetis gyerek, én nem tartom a kapcsolatot a családommal, így csak mi vagyunk egymásnak.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/10
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Még tombol a pollen, várjuk már a végét! Pollenjelentés

Még tombol a pollen, várjuk már a végét! Pollenjelentés
Ma Amália, Mária és Márk névnapja van – ilyen a személyiségük

Ma Amália, Mária és Márk névnapja van – ilyen a személyiségük
A túlértékelt nászéjszaka: van mit kezdeni egymással hullafáradtan?

A túlértékelt nászéjszaka: van mit kezdeni egymással hullafáradtan?
„A fiam bántalmazott engem és a húgát is” Szülők vallanak, miért tagadták ki gyereküket

„A fiam bántalmazott engem és a húgát is” Szülők vallanak, miért tagadták ki gyereküket
Holttest a könyvtárban? Városi legendák, amik tényleg megtörténtek

Holttest a könyvtárban? Városi legendák, amik tényleg megtörténtek
A nyugalom 5 árnyalata – a relax hatás színei a lakásban

A nyugalom 5 árnyalata – a relax hatás színei a lakásban
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK