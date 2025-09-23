„Gyere Morzsi anyucihoz!” – Ezért kezelik sokan gyermeküknek a háziállatukat
„Gyere Morzsi anyucihoz!” – Ezért kezelik sokan gyermeküknek a háziállatukat

Farkas Izabella
Írta 2025.09.23.

Sokan érezhetjük úgy, hogy a háziállataink valamiféle pótgyermek szerepét töltik be az életünkben. De vajon mi ennek a jelenségnek a pszichológiai háttere? A kutatások azt mutatják, hogy a háziállatokkal való kapcsolatunk sok esetben kielégítheti a szülői ösztönöket, hiszen gondoskodást, törődést és szeretetet adunk nekik, hasonlóan ahhoz, ahogyan egy gyermekkel is tennénk.

A kötődés pszichológiája

A kötődési elmélet szerint az emberek a szoros interperszonális kapcsolatok kialakítása iránti alapvető igényüket gyakran a szeretet és a ragaszkodás révén elégítik ki. John Bowlby és Mary Ainsworth híres tanulmányaikban feltárják, hogy az emberek hogyan alakítanak ki kötődéseket, és milyen igaz ez az állatokkal való kapcsolatainkra is.

Egy kutatás szerint, amelyet a Animal Cognition nevű folyóiratban publikáltak, a gazdák a kutyáikkal például különösen erős érzelmi és gondoskodó kapcsolatot építenek ki.

A tanulmány rámutat, hogy a kutyák sokszor hasonló viselkedési formákat mutatnak a gondoskodásra, mint az emberi csecsemők, ezáltal aktiválva a gazdák szülői ösztöneit.

